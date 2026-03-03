Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-iz-obledenelogo-uschelya-evakuirovali-pyat-chelovek-1153638116.html
В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
Пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:05
2026-03-03T10:05
крым
горы крыма
мчс крыма
происшествия
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153637494_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_c556320492ae752c79974fdb273d80d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Группа из пяти туристов оказалась на труднопроходимом обледенелом участке в ущелье "Холодный кулуар". Прибыв на Ангарский перевал, спасатели на мотовездеходе оперативно обнаружили путешественников, говорится в сообщении.Сотрудники "КРЫМ-СПАС", используя альпинистское снаряжение, в условиях лавиноопасности, по обледенелому склону эвакуировали людей в безопасное место. После этого их доставили к Ангарскому перевалу, рассказали в МЧС.Накануне севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю, туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесуЗаблудились между вершин – в Крыму спасли туристовВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153637494_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_3172ed3eb6b4e8d08a417c9113e913f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, горы крыма, мчс крыма, происшествия, туризм в крыму
В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек

В Крыму в Холодном кулуаре пятерым туристам помогли спасатели

10:05 03.03.2026
 
© МЧС КрымаОказание помощи туристам в горах Крыма
Оказание помощи туристам в горах Крыма
© МЧС Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Группа из пяти туристов оказалась на труднопроходимом обледенелом участке в ущелье "Холодный кулуар". Прибыв на Ангарский перевал, спасатели на мотовездеходе оперативно обнаружили путешественников, говорится в сообщении.
© МЧС КрымаОказание помощи туристам в горах Крыма
Оказание помощи туристам в горах Крыма
© МЧС Крыма
Сотрудники "КРЫМ-СПАС", используя альпинистское снаряжение, в условиях лавиноопасности, по обледенелому склону эвакуировали людей в безопасное место. После этого их доставили к Ангарскому перевалу, рассказали в МЧС.
© МЧС КрымаОказание помощи туристам в горах Крыма
Оказание помощи туристам в горах Крыма
© МЧС Крыма
Накануне севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю, туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
 
КрымГоры КрымаМЧС КрымаПроисшествияТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
11:19Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
11:14В Иране произошло землетрясение
11:02Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
10:50Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
10:43Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
10:38Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
10:31Север Крыма частично обесточен
10:17На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет
10:12Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
10:07Рейд в Севастополе снова открыт
10:05В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
09:55Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
09:51Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
09:42В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
09:40"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
09:35В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
09:28В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
09:22В Крыму назначили нового вице-премьера
Лента новостейМолния