В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
Пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Группа из пяти туристов оказалась на труднопроходимом обледенелом участке в ущелье "Холодный кулуар". Прибыв на Ангарский перевал, спасатели на мотовездеходе оперативно обнаружили путешественников, говорится в сообщении.Сотрудники "КРЫМ-СПАС", используя альпинистское снаряжение, в условиях лавиноопасности, по обледенелому склону эвакуировали людей в безопасное место. После этого их доставили к Ангарскому перевалу, рассказали в МЧС.Накануне севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю, туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесуЗаблудились между вершин – в Крыму спасли туристовВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
крым
Новости
крым, горы крыма, мчс крыма, происшествия, туризм в крыму
