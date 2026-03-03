Рейтинг@Mail.ru
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму частная фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря в Ленинском районе, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T11:45
2026-03-03T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму частная фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря в Ленинском районе, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.По данным ведомства, навал мусора в водоохранной зоне Азовского моря в селе Мысовое вывили сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора при выездном обследовании территории.Компания-виновник требование о добровольном возмещении вреда не исполнила и теперь обязана сделать это по решению суда.
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря

В Крыму фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря

11:45 03.03.2026
 
Свалка на берегу Азовского моря
Свалка на берегу Азовского моря
© Росприроднадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму частная фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря в Ленинском районе, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
По данным ведомства, навал мусора в водоохранной зоне Азовского моря в селе Мысовое вывили сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора при выездном обследовании территории.
"Площадь загрязнения составила 2 136 квадратных метров. Среди отходов — бой кирпича и стекла, лом черного металла, фрагменты керамических изделий. Размер вреда превысил 2,4 млн рублей", - проинформировали в ведомстве.
Компания-виновник требование о добровольном возмещении вреда не исполнила и теперь обязана сделать это по решению суда.
