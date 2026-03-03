https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-firma-zaplatit-24-mln-za-svalku-na-beregu-azovskogo-morya-1153641985.html
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму частная фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря в Ленинском районе, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T11:45
2026-03-03T11:45
2026-03-03T11:45
росприроднадзор
крым
новости крыма
азовское море
мусор
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153641872_0:0:674:380_1920x0_80_0_0_19cf59f76241aed52e63d88f03177330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму частная фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря в Ленинском районе, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.По данным ведомства, навал мусора в водоохранной зоне Азовского моря в селе Мысовое вывили сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора при выездном обследовании территории.Компания-виновник требование о добровольном возмещении вреда не исполнила и теперь обязана сделать это по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участкеУщерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалкуКак и где в Крыму ликвидируют свалки
крым
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153641872_0:0:668:501_1920x0_80_0_0_3f11f85af87b89f57e4bfc3c3bcd9014.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росприроднадзор, крым, новости крыма, азовское море, мусор, экология
В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
В Крыму фирма возместит 2,4 млн ущерба за свалку на берегу Азовского моря