В Иране произошло землетрясение

В Иране произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 03.03.2026

В Иране произошло землетрясение

На юге Ирана, в провинции Фарс, произошло землетрясения магнитудой 4,3. Об этом сообщила геологическая служба США. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На юге Ирана, в провинции Фарс, произошло землетрясения магнитудой 4,3. Об этом сообщила геологическая служба США.Во вторник также сообщалось, что серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия. В конце февраля подземные толчки магнитудой 6.1 зафиксировали у берегов Аляски.Также серия подземных толчков произошла в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения

