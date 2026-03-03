Рейтинг@Mail.ru
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/v-irane-porazhen-zavod-po-obogascheniyu-yadernogo-topliva-1153647310.html
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T13:06
2026-03-03T13:06
ядерная энергетика
новости
обострение между израилем и ираном
происшествия
магатэ
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_3aa178ced98d83e8504daa037949ab85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергетике.О повреждении ядерного объекта ранее сообщало CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor.При этом в МАГАТЭ уточнили, что радиационных последствий в связи с повреждением объекта не ожидается.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в ИранеНападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеОперация против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_86461aad9bb9b1bac886a674bd74d6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ядерная энергетика, новости, обострение между израилем и ираном, происшествия, магатэ, иран
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива

Завод по обогащению ядерного топлива поражен в ходе атак в Иране – МАГАТЭ

13:06 03.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча природного урана
Добыча природного урана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергетике.
О повреждении ядерного объекта ранее сообщало CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor.
"На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входной группы зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе", – сказано в заявлении организации.
При этом в МАГАТЭ уточнили, что радиационных последствий в связи с повреждением объекта не ожидается.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
 
Ядерная энергетикаНовостиОбострение между Израилем и ИраномПроисшествияМАГАТЭИран
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
13:06В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
12:58Крым перевыполнил план по жилью и соцобъектам: итоги нацпроектов-2025
12:47"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
12:38Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
12:32На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
12:22Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
12:10Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:07Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
12:01Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
11:52Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
Лента новостейМолния