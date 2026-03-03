https://crimea.ria.ru/20260303/v-irane-porazhen-zavod-po-obogascheniyu-yadernogo-topliva-1153647310.html
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в...
2026-03-03T13:06
2026-03-03T13:06
2026-03-03T13:06
ядерная энергетика
новости
обострение между израилем и ираном
происшествия
магатэ
иран
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
Завод по обогащению ядерного топлива поражен в ходе атак в Иране – МАГАТЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергетике.
О повреждении ядерного объекта ранее сообщало CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor.
"На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входной группы зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе", – сказано в заявлении организации.
При этом в МАГАТЭ уточнили, что радиационных последствий в связи с повреждением объекта не ожидается.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии
, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
