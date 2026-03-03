https://crimea.ria.ru/20260303/v-irane-porazhen-zavod-po-obogascheniyu-yadernogo-topliva-1153647310.html

В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива

2026-03-03T13:06

2026-03-03T13:06

2026-03-03T13:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Натанзе в результате американо-израильских атак поврежден иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива. Соответствующую информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергетике.О повреждении ядерного объекта ранее сообщало CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor.При этом в МАГАТЭ уточнили, что радиационных последствий в связи с повреждением объекта не ожидается.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в ИранеНападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеОперация против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России

