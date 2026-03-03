https://crimea.ria.ru/20260303/ukrainskiy-barnum-tramp-nazval-zelenskogo-osnovatelem-brodyachego-tsirka-1153636560.html
"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом
09:40 03.03.2026 (обновлено: 09:49 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с основателем знаменитого бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, пишет РИА Новости.
Трамп ранее заявлял, что Барнум мог "продать что угодно и когда угодно", независимо от того, работает ли "товар".
"Сонный (экс-президент США - ред.) Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Барнуму (Зеленскому - ред.). Сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много (оружия - ред.) сверхвысокого качества, он не потрудился заменить его", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Финеас Тейлор Барнум – американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".
Ранее Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался
на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.
