"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с основателем знаменитого бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом
2026-03-03T09:40
2026-03-03T09:49
дональд трамп
владимир зеленский
новости
украина
в мире
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144570516_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3fc1817cdca0773f2d1968ae0c73a70b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с основателем знаменитого бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, пишет РИА Новости.Трамп ранее заявлял, что Барнум мог "продать что угодно и когда угодно", независимо от того, работает ли "товар".Финеас Тейлор Барнум – американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".Ранее Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – ТрампУбрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и ТрампаЗеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости
дональд трамп, владимир зеленский, новости, украина, в мире, политика
"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

09:40 03.03.2026 (обновлено: 09:49 03.03.2026)
 
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo Mystyslav Chernov
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с основателем знаменитого бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, пишет РИА Новости.
Трамп ранее заявлял, что Барнум мог "продать что угодно и когда угодно", независимо от того, работает ли "товар".

"Сонный (экс-президент США - ред.) Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Барнуму (Зеленскому - ред.). Сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много (оружия - ред.) сверхвысокого качества, он не потрудился заменить его", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Финеас Тейлор Барнум – американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".
Ранее Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.
