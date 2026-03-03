https://crimea.ria.ru/20260303/ukrainskiy-barnum-tramp-nazval-zelenskogo-osnovatelem-brodyachego-tsirka-1153636560.html

"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с основателем знаменитого бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, пишет РИА Новости.Трамп ранее заявлял, что Барнум мог "продать что угодно и когда угодно", независимо от того, работает ли "товар".Финеас Тейлор Барнум – американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".Ранее Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – ТрампУбрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и ТрампаЗеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости

