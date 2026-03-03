Рейтинг@Mail.ru
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
Украинским спортсменам Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил надевать форму с изображением карты страны в границах 1991 года на Паралимпиаде в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинским спортсменам Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил надевать форму с изображением карты страны в границах 1991 года на Паралимпиаде в Италии. Об этом журналистам рассказал глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, пишет РИА Новости.По словам Сушкевича, украинской стороне "ясно дали понять", что в этой форме они выйти не смогут.Кроме того, на Олимпиаде в Италии ряду спортсменов с Украины запретили носить шлемы, в которых усматривается политический подтекст, а также отстранили от участия скелетониста Владислава Гераскевича, на шлеме которого были изображения погибших спортсменов.Олимпийской хартией запрещены любые демонстрации, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда.Ранее Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами, заявлял министр спорта Украины Матвей Бедный.Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализировали имущество украинского боксера УсикаУже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спортаИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинским спортсменам Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил надевать форму с изображением карты страны в границах 1991 года на Паралимпиаде в Италии. Об этом журналистам рассказал глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, пишет РИА Новости.
"Мы подготовили для нашей команды форму - даже не спортивную, а парадную. Но IPC заявил: "Нет, нет, нет - так не пойдет!". Что эта форма носит политический характер", - сказал он агентству Укринформ.
По словам Сушкевича, украинской стороне "ясно дали понять", что в этой форме они выйти не смогут.
Кроме того, на Олимпиаде в Италии ряду спортсменов с Украины запретили носить шлемы, в которых усматривается политический подтекст, а также отстранили от участия скелетониста Владислава Гераскевича, на шлеме которого были изображения погибших спортсменов.
Олимпийской хартией запрещены любые демонстрации, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда.
Ранее Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами, заявлял министр спорта Украины Матвей Бедный.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.
