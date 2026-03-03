https://crimea.ria.ru/20260303/ukrainskim-paralimpiytsam-zapretili-nadevat-formu-s-kartoy-strany-1153640300.html

Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны

паралимпийский спорт

украина

спорт

политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинским спортсменам Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил надевать форму с изображением карты страны в границах 1991 года на Паралимпиаде в Италии. Об этом журналистам рассказал глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, пишет РИА Новости.По словам Сушкевича, украинской стороне "ясно дали понять", что в этой форме они выйти не смогут.Кроме того, на Олимпиаде в Италии ряду спортсменов с Украины запретили носить шлемы, в которых усматривается политический подтекст, а также отстранили от участия скелетониста Владислава Гераскевича, на шлеме которого были изображения погибших спортсменов.Олимпийской хартией запрещены любые демонстрации, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда.Ранее Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами, заявлял министр спорта Украины Матвей Бедный.Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.

Новости

