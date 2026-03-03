Рейтинг@Mail.ru
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия из-за операции США и Израиля против Ирана. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия из-за операции США и Израиля против Ирана. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Он также выразил надежду на то, что "иранский кризис останется ограниченной операцией и не превратится в долгую войну".Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение, что израильский запас ракет для систем ПВО Patriot и THAAD крайне ограничен и при нынешней интенсивности боевых действий может быть израсходован за неделю, без учета пополнения запасов.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский

Зеленский предрек Украине трудности с получением ракет из-за операции против Ирана

09:51 03.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия из-за операции США и Израиля против Ирана. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны", - сказал глава киевского режима.
Он также выразил надежду на то, что "иранский кризис останется ограниченной операцией и не превратится в долгую войну".
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение, что израильский запас ракет для систем ПВО Patriot и THAAD крайне ограничен и при нынешней интенсивности боевых действий может быть израсходован за неделю, без учета пополнения запасов.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
 
