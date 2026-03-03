https://crimea.ria.ru/20260303/udary-po-ukraine-povrezhdeny-transportnaya-infrastruktura-i-energolinii-1153638439.html
Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
Объекты транспортной инфраструктуры повреждены в результате ночных ударов по Одесской области, в других регионах Украины также есть повреждения, сообщают утром... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Объекты транспортной инфраструктуры повреждены в результате ночных ударов по Одесской области, в других регионах Украины также есть повреждения, сообщают утром во вторник местные власти.По словам главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в 29 населенных пунктах региона. Повреждена критическая инфраструктура.В Запорожской области, по сообщениям местных властей, также есть повреждения инфраструктуры. В Николаевской – повреждены линии электропередачи. Кроме того, в ночь на вторник воздушная тревога звучала в Киеве и Днепропетровской области. В Сумской области за сутки воздушная тревога звучала более 18 часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Объекты транспортной инфраструктуры повреждены в результате ночных ударов по Одесской области, в других регионах Украины также есть повреждения, сообщают утром во вторник местные власти.
"В Одесской области получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Повреждены склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбито остекление в административных зданиях. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Олег Кипер.
По словам главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в 29 населенных пунктах региона. Повреждена критическая инфраструктура.
В Запорожской области, по сообщениям местных властей, также есть повреждения инфраструктуры. В Николаевской – повреждены линии электропередачи.
Кроме того, в ночь на вторник воздушная тревога звучала в Киеве и Днепропетровской области. В Сумской области за сутки воздушная тревога звучала более 18 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
