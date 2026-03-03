https://crimea.ria.ru/20260303/udary-po-ukraine-povrezhdeny-transportnaya-infrastruktura-i-energolinii-1153638439.html

Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Объекты транспортной инфраструктуры повреждены в результате ночных ударов по Одесской области, в других регионах Украины также есть повреждения, сообщают утром во вторник местные власти.По словам главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, взрывы гремели в 29 населенных пунктах региона. Повреждена критическая инфраструктура.В Запорожской области, по сообщениям местных властей, также есть повреждения инфраструктуры. В Николаевской – повреждены линии электропередачи. Кроме того, в ночь на вторник воздушная тревога звучала в Киеве и Днепропетровской области. В Сумской области за сутки воздушная тревога звучала более 18 часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что пораженоУдары по Одессе - разбита портовая инфраструктураМассированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах

