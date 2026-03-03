Рейтинг@Mail.ru
Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
В Крыму на базе Белогорского колледжа запущен инновационный образовательный кластер, ключевым объектом которого стал современный трактородром. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на базе Белогорского колледжа запущен инновационный образовательный кластер, ключевым объектом которого стал современный трактородром. Об этом рассказала начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совмина РК Дарья Попова.По ее словам, проект призван вывести подготовку аграрных кадров на принципиально новый уровень, максимально приблизив обучение к реальным полевым условиям.Цифровое поле и дорожная имитация"У нас такой площадки раньше не было с необходимым фондом оборудования, из-за чего крымские студенты были вынуждены выезжать на профессиональные конкурсы в другие субъекты России", – рассказала Попова на пресс-конференции.По словам начальника управления, теперь все квалификационные экзамены будут проходить непосредственно на этом кластере, что, как минимум, удобно, а как максимум – исключит создание аварийных ситуаций учебной техникой на дорогах общего пользования. В планах республики – проведение на этой базе региональных соревнований профессионального мастерства.Генетика и селекция: новые горизонты АПКСоздание трактородрома стало частью масштабной трансформации агропромышленного комплекса Крыма в рамках обновленных региональных проектов.В текущем году, как рассказала Попова, в республике запускается уникальное направление – молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота.Образовательный контекстПараллельно с развитием узкоспециализированных кластеров, в регионе продолжается модернизация общего образования. В прошлом году капитальный ремонт был проведен в 13 школах, а еще 480 учебных заведений получили новое оборудование по направлениям "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". Для уроков труда закуплены современные станки и пособия, которые позволяют детям осваивать актуальные ремесла – от шиться до деревообработки на высокотехнологичном уровне.
Новости
Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных

В Крыму запустили первый трактородром и начали проводить генетическую экспертизу скота

11:52 03.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на базе Белогорского колледжа запущен инновационный образовательный кластер, ключевым объектом которого стал современный трактородром. Об этом рассказала начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совмина РК Дарья Попова.
По ее словам, проект призван вывести подготовку аграрных кадров на принципиально новый уровень, максимально приблизив обучение к реальным полевым условиям.

Цифровое поле и дорожная имитация

"У нас такой площадки раньше не было с необходимым фондом оборудования, из-за чего крымские студенты были вынуждены выезжать на профессиональные конкурсы в другие субъекты России", – рассказала Попова на пресс-конференции.
Она уточнила, что новый трактородром – это не просто учебная площадка, а полноценная модель дорожной сети. На полигоне создана трехполосная дорога для отработки маневров с крупногабаритной техникой, оборудованы имитации железнодорожных переездов для обучения правилам безопасности. Кроме того, парк техники пополнился современными комбайнами и тракторами.
По словам начальника управления, теперь все квалификационные экзамены будут проходить непосредственно на этом кластере, что, как минимум, удобно, а как максимум – исключит создание аварийных ситуаций учебной техникой на дорогах общего пользования. В планах республики – проведение на этой базе региональных соревнований профессионального мастерства.

Генетика и селекция: новые горизонты АПК

Создание трактородрома стало частью масштабной трансформации агропромышленного комплекса Крыма в рамках обновленных региональных проектов.
В текущем году, как рассказала Попова, в республике запускается уникальное направление – молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота.
"Это очень интересное и довольно молодое направление. В этом году мы проведем около трех тысяч экспертиз. Это исследование позволит получить информацию о животном, то есть наличие каких-то отклонения, можно ли использовать его для дальнейшей селекции", – объяснила она.

Образовательный контекст

Параллельно с развитием узкоспециализированных кластеров, в регионе продолжается модернизация общего образования. В прошлом году капитальный ремонт был проведен в 13 школах, а еще 480 учебных заведений получили новое оборудование по направлениям "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". Для уроков труда закуплены современные станки и пособия, которые позволяют детям осваивать актуальные ремесла – от шиться до деревообработки на высокотехнологичном уровне.
Сельское хозяйствоОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымАгропромышленный комплекс (АПК)
 
