https://crimea.ria.ru/20260303/tsifrovoy-apk-v-krymu-zapustili-pervyy-traktorodrom-i-ekspertizu-zhivotnykh-1153642293.html

Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных

Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных

В Крыму на базе Белогорского колледжа запущен инновационный образовательный кластер, ключевым объектом которого стал современный трактородром. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T11:52

2026-03-03T11:52

2026-03-03T11:52

сельское хозяйство

образование в крыму и севастополе

новости крыма

крым

агропромышленный комплекс (апк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812408_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_d653e15e512108a71dbbe98342f63902.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на базе Белогорского колледжа запущен инновационный образовательный кластер, ключевым объектом которого стал современный трактородром. Об этом рассказала начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совмина РК Дарья Попова.По ее словам, проект призван вывести подготовку аграрных кадров на принципиально новый уровень, максимально приблизив обучение к реальным полевым условиям.Цифровое поле и дорожная имитация"У нас такой площадки раньше не было с необходимым фондом оборудования, из-за чего крымские студенты были вынуждены выезжать на профессиональные конкурсы в другие субъекты России", – рассказала Попова на пресс-конференции.По словам начальника управления, теперь все квалификационные экзамены будут проходить непосредственно на этом кластере, что, как минимум, удобно, а как максимум – исключит создание аварийных ситуаций учебной техникой на дорогах общего пользования. В планах республики – проведение на этой базе региональных соревнований профессионального мастерства.Генетика и селекция: новые горизонты АПКСоздание трактородрома стало частью масштабной трансформации агропромышленного комплекса Крыма в рамках обновленных региональных проектов.В текущем году, как рассказала Попова, в республике запускается уникальное направление – молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота.Образовательный контекстПараллельно с развитием узкоспециализированных кластеров, в регионе продолжается модернизация общего образования. В прошлом году капитальный ремонт был проведен в 13 школах, а еще 480 учебных заведений получили новое оборудование по направлениям "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". Для уроков труда закуплены современные станки и пособия, которые позволяют детям осваивать актуальные ремесла – от шиться до деревообработки на высокотехнологичном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техникиПшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квотыОт зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым, агропромышленный комплекс (апк)