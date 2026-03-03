Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
Цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 23 января 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской
2026-03-03T11:19
2026-03-03T11:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 23 января 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу TTF – крупнейший в Европе хаб, расположенный в Нидерландах – открыли торги в 10:00 у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10:52 их стоимость составляла 711 долларов (+31,8%) за тысячу кубометров.Отметку в 700 долларов цены на газ превысили впервые с 23 января 2023 года. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке. Так, катарская госкомпания QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атак дронов.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года

Цены на газ в Европе достигли максимума за три года

11:19 03.03.2026 (обновлено: 11:44 03.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 23 января 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу TTF – крупнейший в Европе хаб, расположенный в Нидерландах – открыли торги в 10:00 у отметки в 586,7 доллара (+8,8%). А по состоянию на 10:52 их стоимость составляла 711 долларов (+31,8%) за тысячу кубометров.
Отметку в 700 долларов цены на газ превысили впервые с 23 января 2023 года. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке. Так, катарская госкомпания QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атак дронов.
Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.
Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов.
В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
