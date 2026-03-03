Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти Brent обновила рекорд - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/tsena-nefti-brent-obnovila-rekord--1153650985.html
Цена нефти Brent обновила рекорд
Цена нефти Brent обновила рекорд - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Цена нефти Brent обновила рекорд
Цена нефти марки Brent впервые за два с половиной года поднялась в стоимости и превысила 83 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T14:07
2026-03-03T14:07
нефть
новости
топливо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad516afc0d04591baf8dd82de767d0ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цена нефти марки Brent впервые за два с половиной года поднялась в стоимости и превысила 83 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость сырья выросла на 7,09% по сравнению с предыдущем закрытием – до 83,25 доллара за баррель. Такой показатель фиксируется впервые с 22 июля 2024 года.Как сообщалось, цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство, сильно зависят от этой транспортной артерии.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в ИранеВ Иране поражен завод по обогащению ядерного топливаИран заблокировал Ормузский пролив: суда при попытке пройти будут сожжены
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8057300087e5e22845758c3109e64c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нефть, новости, топливо, в мире
Цена нефти Brent обновила рекорд

Цена нефти Brent впервые за два года поднялась и превысила 83 доллара за баррель

14:07 03.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цена нефти марки Brent впервые за два с половиной года поднялась в стоимости и превысила 83 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Стоимость сырья выросла на 7,09% по сравнению с предыдущем закрытием – до 83,25 доллара за баррель. Такой показатель фиксируется впервые с 22 июля 2024 года.
Как сообщалось, цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров.
Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство, сильно зависят от этой транспортной артерии.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
Иран заблокировал Ормузский пролив: суда при попытке пройти будут сожжены
 
НефтьНовостиТопливоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
13:06В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
12:58Крым перевыполнил план по жилью и соцобъектам: итоги нацпроектов-2025
12:47"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
12:38Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
12:32На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
12:22Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
12:10Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:07Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
12:01Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
11:52Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
Лента новостейМолния