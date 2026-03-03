https://crimea.ria.ru/20260303/tsena-nefti-brent-obnovila-rekord--1153650985.html

Цена нефти Brent обновила рекорд

Цена нефти Brent обновила рекорд - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Цена нефти Brent обновила рекорд

Цена нефти марки Brent впервые за два с половиной года поднялась в стоимости и превысила 83 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T14:07

2026-03-03T14:07

2026-03-03T14:07

нефть

новости

топливо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad516afc0d04591baf8dd82de767d0ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Цена нефти марки Brent впервые за два с половиной года поднялась в стоимости и превысила 83 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость сырья выросла на 7,09% по сравнению с предыдущем закрытием – до 83,25 доллара за баррель. Такой показатель фиксируется впервые с 22 июля 2024 года.Как сообщалось, цена газа на фьючерсном рынке Европы обновила рекорд 2023 года, достигнув отметки $700 за тысячу кубометров.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство, сильно зависят от этой транспортной артерии.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в ИранеВ Иране поражен завод по обогащению ядерного топливаИран заблокировал Ормузский пролив: суда при попытке пройти будут сожжены

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, новости, топливо, в мире