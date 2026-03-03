https://crimea.ria.ru/20260303/tretya-mirovaya-voyna-chto-prorochil--zhirinovskiy-o-konflikte-v-irane-1153645505.html
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
В свете агрессии США и Израиля против Ирана в сети вновь активно обсуждаются прогнозы, сделанные в свое время выдающимся российским политиком Владимиром... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:38
2026-03-03T12:38
2026-03-03T12:38
владимир жириновский
новости
прогноз
иран
обострение между израилем и ираном
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153640783_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_106c59bbdce3d24f41b8114af898ba7d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В свете агрессии США и Израиля против Ирана в сети вновь активно обсуждаются прогнозы, сделанные в свое время выдающимся российским политиком Владимиром Жириновским, ушедшим из жизни почти четыре года назад. Он озвучил немало пророчеств, многие из которых сбылись с пугающей точностью, а некоторые частично сбываются буквально на наших глазах. Что говорил Владимир Вольфович об ирано-израильском конфликте и его последствиях?С трибуны Госдумы на одном из заседаний Жириновский заявил:Далее события будут развиваться по линии эскалации, предсказывал политик. Иран обязательно ответит, будут небольшие разрушения в Израиле, и тогда придет на помощь "старший брат" в лице США. Они привлекут НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя "очень страшное оружие локального действия", утверждал он.Жириновский не исключал того, что с нападения на Иран может начаться третья мировая война:Еще в 2013 году политик говорил о том, что под ширмой насаждения демократии в арабских странах США будут стремиться взять под контроль все энергоносители, потому что будет энергетический кризис."Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай", - пояснял логику Штатов Жириновский. Но остается Россия, которую, по Жириновскому, США будут пытать ослабить следующим образом: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге - Сирия - где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар не прямой. Хлынут миллионы беженцев!".Владимир Вольфович также предсказывал, что в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству.Впрочем, как считал лидер ЛДПР, предотвратить большую войну удастся, если сумеют договориться лидеры России и США, по аналогии с судьбоносными для мира решениями Ялтинской конференции 1945 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153640783_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b77d6e96b76bb7d9ecadd26fdddded7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, новости, прогноз, иран, обострение между израилем и ираном, внешняя политика
Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
Третья мировая война – сбудутся ли пророчества Жириновского о конфликте Ирана и Израиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В свете агрессии США и Израиля против Ирана в сети вновь активно обсуждаются прогнозы, сделанные в свое время выдающимся российским политиком Владимиром Жириновским, ушедшим из жизни почти четыре года назад.
Он озвучил немало пророчеств, многие из которых сбылись с пугающей точностью, а некоторые частично сбываются буквально на наших глазах. Что говорил Владимир Вольфович об ирано-израильском конфликте и его последствиях?
С трибуны Госдумы на одном из заседаний Жириновский заявил:
"Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов".
Далее события будут развиваться по линии эскалации, предсказывал политик. Иран обязательно ответит, будут небольшие разрушения в Израиле, и тогда придет на помощь "старший брат" в лице США. Они привлекут НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя "очень страшное оружие локального действия", утверждал он.
Жириновский не исключал того, что с нападения на Иран может начаться третья мировая война:
"Там (на Ближнем Востоке – ред.) развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Речь идет о третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события, которые по масштабам и значимости затмят все другие кризисы и могут стать эпицентром глобального противостояния, вплоть до начала третьей мировой войны".
Еще в 2013 году политик говорил о том, что под ширмой насаждения демократии в арабских странах США будут стремиться взять под контроль все энергоносители, потому что будет энергетический кризис.
"Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай", - пояснял логику Штатов Жириновский.
Но остается Россия, которую, по Жириновскому, США будут пытать ослабить следующим образом: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге - Сирия - где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар не прямой. Хлынут миллионы беженцев!".
Владимир Вольфович также предсказывал, что в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству.
Впрочем, как считал лидер ЛДПР, предотвратить большую войну удастся, если сумеют договориться лидеры России и США, по аналогии с судьбоносными для мира решениями Ялтинской конференции 1945 года.
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи", - предсказывал Жириновский, отмечая при этом, что Америка будет вынуждена "вернуться на свой континент".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.