В Екатеринбурге предотвращен теракт в отношении руководителя оборонного предприятия, при задержании диверсанта украинский куратор устранил своего агента... РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге предотвращен теракт в отношении руководителя оборонного предприятия, при задержании диверсанта украинский куратор устранил своего агента дистанционным подрывом. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, подчеркнули в ФСБ.В ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбэнка, состоящее из 300 грамм пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу. Также обнаружен телефон, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины, и поддельный паспорт.Возбуждено уголовное дело.

