Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
В Екатеринбурге предотвращен теракт в отношении руководителя оборонного предприятия, при задержании диверсанта украинский куратор устранил своего агента... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге предотвращен теракт в отношении руководителя оборонного предприятия, при задержании диверсанта украинский куратор устранил своего агента дистанционным подрывом. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, подчеркнули в ФСБ.В ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбэнка, состоящее из 300 грамм пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу. Также обнаружен телефон, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины, и поддельный паспорт.Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
Новости
Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании

09:55 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге предотвращен теракт в отношении руководителя оборонного предприятия, при задержании диверсанта украинский куратор устранил своего агента дистанционным подрывом. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
"Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК. При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, подчеркнули в ФСБ.
В ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбэнка, состоящее из 300 грамм пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу. Также обнаружен телефон, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины, и поддельный паспорт.
Возбуждено уголовное дело.
