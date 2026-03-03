https://crimea.ria.ru/20260303/sud-v-polshe-prodlil-arest-butyaginu-i-rassmotrit-zapros-o-ego-ekstraditsii-1153642696.html
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:01
2026-03-03T12:01
2026-03-03T12:02
александр бутягин
новости
крым
новости крыма
археология в крыму
раскопки
суд
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский."Срок ареста продлен до 1 июня", – сказал адвокат.Также суд 18 марта продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина, добавил адвокат археолога."Дата заседания назначена на 18 марта на 10.00 (12.00 мск)", – сказал Нагурский.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
крым
польша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бутягин, новости, крым, новости крыма, археология в крыму, раскопки, суд, польша, украина
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
Суд в Польше продлил арест археологу Бутягину и рассмотрит запрос Киева о его экстрадиции
12:01 03.03.2026 (обновлено: 12:02 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
"Срок ареста продлен до 1 июня", – сказал адвокат.
Также суд 18 марта продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина, добавил адвокат археолога.
"Дата заседания назначена на 18 марта на 10.00 (12.00 мск)", – сказал Нагурский.
В декабре 2025 года стало известно
, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября
. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры
об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест
археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд
прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: