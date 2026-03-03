Рейтинг@Mail.ru
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/sud-v-polshe-prodlil-arest-butyaginu-i-rassmotrit-zapros-o-ego-ekstraditsii-1153642696.html
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:01
2026-03-03T12:02
александр бутягин
новости
крым
новости крыма
археология в крыму
раскопки
суд
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский."Срок ареста продлен до 1 июня", – сказал адвокат.Также суд 18 марта продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина, добавил адвокат археолога."Дата заседания назначена на 18 марта на 10.00 (12.00 мск)", – сказал Нагурский.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
крым
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бутягин, новости, крым, новости крыма, археология в крыму, раскопки, суд, польша, украина
Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции

Суд в Польше продлил арест археологу Бутягину и рассмотрит запрос Киева о его экстрадиции

12:01 03.03.2026 (обновлено: 12:02 03.03.2026)
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
"Срок ареста продлен до 1 июня", – сказал адвокат.
Также суд 18 марта продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина, добавил адвокат археолога.
"Дата заседания назначена на 18 марта на 10.00 (12.00 мск)", – сказал Нагурский.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей – ред.).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
 
Александр БутягинНовостиКрымНовости КрымаАрхеология в КрымуРаскопкиСудПольшаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
13:06В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
12:58Крым перевыполнил план по жилью и соцобъектам: итоги нацпроектов-2025
12:47"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
12:38Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
12:32На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
12:22Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
12:10Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:07Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
12:01Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
11:52Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
Лента новостейМолния