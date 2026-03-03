https://crimea.ria.ru/20260303/studenty-i-shkolniki-pobelyat-pamyatniki-geroyam-otechestvennoy-voyny-v-krymu-1153656557.html

Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в Крыму

Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в Крыму - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в Крыму

В 2026 году в волонтерской деятельности по восстановлению памятников и братских могил, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, примут участие не... РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В 2026 году в волонтерской деятельности по восстановлению памятников и братских могил, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, примут участие не менее 600 человек по всему Крыму – как студенты, так и школьники. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО), член наблюдательного совета РСО Владимир Кайданский.По его словам, в первый год работы – весной 2019 года – памятники вызвались благоустраивать 100 студентов-энтузиастов. Он добавил, что школьники старших классов вливаются в трудовые отряды в тех населенных пунктах, где они обучаются. Изначально трудовым десантом РСО по приведению в порядок мемориалов были охвачены 11 муниципальных образований Крыма, в течение последних четырех лет – по 18.Поэтому теперь члены РСО охватывают в том числе и братские захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.По его словам, в целях трудового десанта – не только небольшой ремонт памятников, но и функции просвещения."Мы хотим, чтобы ребята знали историю Великой Отечественной войны, те события, которые происходили на территории Крыма, и своим трудом могли приобщиться к сохранению исторической памяти", – отметил Кайданский.По его словам, участники таких трудовых десантов летом работают вожатыми, а также ведут уроки мужества и открытые уроки в школах о событиях Крымской наступательной операции.По мнению Кайданского, таким образом удается совместить две важных функции: приобщить крымских детей и подростков к сохранению исторической памяти и сплотить их с помощью труда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ущерб безделью: как студотряды Крыма облагораживают памятникиВ Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежиСтуденты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах

