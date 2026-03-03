https://crimea.ria.ru/20260303/ssha-mogut-voevat-beskonechno--tramp-1153635575.html

США могут воевать бесконечно – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и крупного калибра "никогда не были так велики или так хороши", как сейчас, и практически неограниченны, как и возможность вести войны бесконечно.Он отметил, что огромные запасы вооружения США – это арсеналы не только на территории Штатов, а в разных странах по всему миру."В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", – добавил Трамп.При этом, по словам президента США, военные запасы Штатов хоть и "на хорошем уровне, но не на том, на котором хотелось бы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФСерия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в НевадеИран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США

дональд трамп, новости, сша, в мире, оружие