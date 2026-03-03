https://crimea.ria.ru/20260303/ssha-mogut-voevat-beskonechno--tramp-1153635575.html
США могут воевать бесконечно – Трамп
США могут воевать бесконечно – Трамп - РИА Новости Крым, 03.03.2026
США могут воевать бесконечно – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и крупного калибра "никогда не были так велики или так хороши", как сейчас, и практически неограниченны, как и возможность вести войны бесконечно.Он отметил, что огромные запасы вооружения США – это арсеналы не только на территории Штатов, а в разных странах по всему миру."В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", – добавил Трамп.При этом, по словам президента США, военные запасы Штатов хоть и "на хорошем уровне, но не на том, на котором хотелось бы".
США могут воевать бесконечно – Трамп
Трамп заявил о возможности США воевать бесконечно с их запасами оружия по всему миру
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и крупного калибра "никогда не были так велики или так хороши", как сейчас, и практически неограниченны, как и возможность вести войны бесконечно.
"Мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)" – написал Трамп.
Он отметил, что огромные запасы вооружения США – это арсеналы не только на территории Штатов, а в разных странах по всему миру.
"В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", – добавил Трамп.
При этом, по словам президента США, военные запасы Штатов хоть и "на хорошем уровне, но не на том, на котором хотелось бы".
