США могут воевать бесконечно – Трамп - РИА Новости Крым, 03.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260303/ssha-mogut-voevat-beskonechno--tramp-1153635575.html
США могут воевать бесконечно – Трамп
США могут воевать бесконечно – Трамп - РИА Новости Крым, 03.03.2026
США могут воевать бесконечно – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T09:00
2026-03-03T09:00
дональд трамп
новости
сша
в мире
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и крупного калибра "никогда не были так велики или так хороши", как сейчас, и практически неограниченны, как и возможность вести войны бесконечно.Он отметил, что огромные запасы вооружения США – это арсеналы не только на территории Штатов, а в разных странах по всему миру."В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", – добавил Трамп.При этом, по словам президента США, военные запасы Штатов хоть и "на хорошем уровне, но не на том, на котором хотелось бы".
сша
Новости
дональд трамп, новости, сша, в мире, оружие
США могут воевать бесконечно – Трамп

Трамп заявил о возможности США воевать бесконечно с их запасами оружия по всему миру

09:00 03.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в стране, но и по всему миру. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и крупного калибра "никогда не были так велики или так хороши", как сейчас, и практически неограниченны, как и возможность вести войны бесконечно.

"Мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)" – написал Трамп.

Он отметил, что огромные запасы вооружения США – это арсеналы не только на территории Штатов, а в разных странах по всему миру.
"В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", – добавил Трамп.
При этом, по словам президента США, военные запасы Штатов хоть и "на хорошем уровне, но не на том, на котором хотелось бы".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США
 
