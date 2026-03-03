Рейтинг@Mail.ru
Солнце выбросило гигантский протуберанец - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/solntse-vybrosilo-gigantskiy-protuberanets-1153657071.html
Солнце выбросило гигантский протуберанец
Солнце выбросило гигантский протуберанец - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Солнце выбросило гигантский протуберанец
От Солнца оторвался гигантский протуберанец. Размеры облака плазмы составляют около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T16:49
2026-03-03T16:49
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153656891_0:0:1597:899_1920x0_80_0_0_b5245f7e3427285e1b7911c8f4f63da5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец. Размеры облака плазмы составляют около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки, отметили ученые.В лаборатории добавили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в прошлом году. Последнее такое явление было в ноябре прошлого года."В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет", - заключили астрономы.Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятнаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153656891_43:0:1268:919_1920x0_80_0_0_164a1b0295a3f23e85c680104285e795.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, новости
Солнце выбросило гигантский протуберанец

На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца

16:49 03.03.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННа Солнце произошел выброс гигантского протуберанца
На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец. Размеры облака плазмы составляют около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны", - говорится в сообщении.
Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки, отметили ученые.
В лаборатории добавили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в прошлом году. Последнее такое явление было в ноябре прошлого года.
"В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет", - заключили астрономы.
Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикикосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Солнце выбросило гигантский протуберанец
16:38Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в Крыму
16:28Повторное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Сочи
16:17Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка
16:00Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно
15:44Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ
15:28Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
15:20В Сочи произошло землетрясение
15:12Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП
14:53Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
14:43Искусственный интеллект: в чем польза и вред
14:31Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров
14:20Трещины в стенах и полу – СК занялся аварийным Домом культуры в Крыму
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
Лента новостейМолния