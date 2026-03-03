https://crimea.ria.ru/20260303/solntse-vybrosilo-gigantskiy-protuberanets-1153657071.html
Солнце выбросило гигантский протуберанец
От Солнца оторвался гигантский протуберанец. Размеры облака плазмы составляют около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец. Размеры облака плазмы составляют около миллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки, отметили ученые.В лаборатории добавили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в прошлом году. Последнее такое явление было в ноябре прошлого года."В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то живое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет", - заключили астрономы.Ранее ученые отмечали, что солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятнаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
космос
