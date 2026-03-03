СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии

https://crimea.ria.ru/20260303/sk-vozbudit-delo-iz-za-plokhogo-soderzhaniya-doma-kultury-v-feodosii-1153651805.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержании здания дома культуры в крымском селе Насыпное городского округа Феодосия. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее Бастрыкину поступило соответствующее обращение от жителей Насыпного. Они отметили, что здание дома культуры 1966 года постройки на протяжении нескольких лет находится в аварийном состоянии: фундамент, перекрытия и элементы декора разрушаются, в стенах образовались трещины.Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ для сохранения социально значимого объекта не принимается.При этом более трех лет культурно-массовые мероприятия проводятся в неприспособленном малогабаритном помещении ветхого здания бывшего детского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культурыВ Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отоплениеВ Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка

