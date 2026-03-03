Рейтинг@Mail.ru
СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.03.2026
СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержании здания дома культуры в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T14:20
2026-03-03T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержании здания дома культуры в крымском селе Насыпное городского округа Феодосия. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее Бастрыкину поступило соответствующее обращение от жителей Насыпного. Они отметили, что здание дома культуры 1966 года постройки на протяжении нескольких лет находится в аварийном состоянии: фундамент, перекрытия и элементы декора разрушаются, в стенах образовались трещины.Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ для сохранения социально значимого объекта не принимается.При этом более трех лет культурно-массовые мероприятия проводятся в неприспособленном малогабаритном помещении ветхого здания бывшего детского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культурыВ Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отоплениеВ Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания дома культуры в Феодосии

14:20 03.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержании здания дома культуры в крымском селе Насыпное городского округа Феодосия. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее Бастрыкину поступило соответствующее обращение от жителей Насыпного. Они отметили, что здание дома культуры 1966 года постройки на протяжении нескольких лет находится в аварийном состоянии: фундамент, перекрытия и элементы декора разрушаются, в стенах образовались трещины.
Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ для сохранения социально значимого объекта не принимается.
При этом более трех лет культурно-массовые мероприятия проводятся в неприспособленном малогабаритном помещении ветхого здания бывшего детского сада.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – говорится в сообщении.
