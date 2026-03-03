https://crimea.ria.ru/20260303/shantazh-po-druzhbe--zelenskiy-vyprashivaet-peremirie-1153639567.html

Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекуляции на теме нефтепровода "Дружба", в очередной раз выпрашивая перемирие в обмен на восстановление нефтеперекачки. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял накануне премьер-министр страны Виктор Орбан.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе. При этом Зеленский отвергает предложения Словакии и Венгрии провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния.В свою очередь Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за ФицоВенгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"

