Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекуляции на теме нефтепровода "Дружба", в очередной раз выпрашивая перемирие в обмен на восстановление... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:38
2026-03-03T10:38
владимир зеленский
украина
нефтепровод "дружба"
перемирие
новости сво
словакия
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекуляции на теме нефтепровода "Дружба", в очередной раз выпрашивая перемирие в обмен на восстановление нефтеперекачки. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял накануне премьер-министр страны Виктор Орбан.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе. При этом Зеленский отвергает предложения Словакии и Венгрии провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния.В свою очередь Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
украина
словакия
европа
1920
1920
true
Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие

Для восстановления нефтепровода "Дружба" нужно прекращение огня – Зеленский

10:38 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекуляции на теме нефтепровода "Дружба", в очередной раз выпрашивая перемирие в обмен на восстановление нефтеперекачки. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Я объяснил это Фицо (премьер-министру Словакии – ред.): трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял накануне премьер-министр страны Виктор Орбан.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе. При этом Зеленский отвергает предложения Словакии и Венгрии провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для установления его реального состояния.
В свою очередь Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
