Север Крыма частично обесточен
Семь населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма обесточены из-за аварии, сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма обесточены из-за аварии, сообщили на предприятии "Крымэнерго".Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, уточнили в "Крымэнерго".Накануне частично обесточены оказались Судак, Феодосия и Керчь. Также без света осталась часть некоторых районов Ялты и четыре населенных пункта в Белогорском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя на два дня останется без светаНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
