Севастополь занял первое место в России по патриотической работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года департамент культуры Севастополя из всех 89 субъектов страны занял 1-е место в рейтинге Министерства культуры РФ по организации воспитательной работы, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что столь высокие результаты удалось достичь благодаря четкому плану "ценностного контента" на 2026 год — это то, что наши театры, музеи и библиотеки будут нести зрителю. А также созданию Молодежного совета при Департаменте культуры, постоянной работе с творческими союзами и общественниками и назначению в каждом учреждении ответственных за воспитательную работу."Сегодня, когда против нашей страны идет информационная война, культура становится нашим главным щитом. Мы не просто храним наследие — мы учим гражданственности, уважению к истории и любви к Родине", - заявил Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейВ Севастополе построят новый историко-культурный променадВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

