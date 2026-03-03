Севастополь занял первое место в России по патриотической работе

https://crimea.ria.ru/20260303/sevastopol-zanyal-pervoe-mesto-v-rossii-po-patrioticheskoy-rabote-1153650602.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года департамент культуры Севастополя из всех 89 субъектов страны занял 1-е место в рейтинге Министерства культуры РФ по организации воспитательной работы, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
севастополь
Севастополь подтвердил статус культурного и духовного лидера страны - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года департамент культуры Севастополя из всех 89 субъектов страны занял 1-е место в рейтинге Министерства культуры РФ по организации воспитательной работы, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Для меня этот результат важен вдвойне. Как глава комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные ценности" я всегда подчеркиваю: культура — это не просто организация концертов и выставок. Это в первую очередь фундамент нашего мировоззрения, то, на каких ценностях растут наши дети. Севастополь подтвердил статус культурного и духовного лидера страны", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он отметил, что столь высокие результаты удалось достичь благодаря четкому плану "ценностного контента" на 2026 год — это то, что наши театры, музеи и библиотеки будут нести зрителю. А также созданию Молодежного совета при Департаменте культуры, постоянной работе с творческими союзами и общественниками и назначению в каждом учреждении ответственных за воспитательную работу.
"Сегодня, когда против нашей страны идет информационная война, культура становится нашим главным щитом. Мы не просто храним наследие — мы учим гражданственности, уважению к истории и любви к Родине", - заявил Михаил Развожаев.
