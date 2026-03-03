https://crimea.ria.ru/20260303/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-ssha-u-poligona-yadernykh-ispytaniy-v-nevade-1153633223.html
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail.Издание отмечает, что на протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия.По информации, приведенной в публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в указанной области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля на Иран.Также в публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью геологической активности в регионе. При этом издание отмечает, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноЧерная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмениеМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым.
Серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail
.
"Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США, использовавшейся для ядерных испытаний", – цитирует публикацию РИА Новости, отмечая, что речь идет о так называемом "Объекте 52", который вместе с более известной базой "Объект 51" входит в огромный испытательный комплекс в Неваде.
Издание отмечает, что на протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия.
По информации, приведенной в публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в указанной области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.
Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля на Иран.
Также в публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью геологической активности в регионе. При этом издание отмечает, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.
