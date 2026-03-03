Рейтинг@Mail.ru
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-ssha-u-poligona-yadernykh-ispytaniy-v-nevade-1153633223.html
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
Серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T06:39
2026-03-03T06:39
сша
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail.Издание отмечает, что на протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия.По информации, приведенной в публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в указанной области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля на Иран.Также в публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью геологической активности в регионе. При этом издание отмечает, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноЧерная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмениеМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости, происшествия
Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде

Серия землетрясений у полигона ядерных испытаний в США произошла с началом атаки на Иран

06:39 03.03.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Серию землетрясений зафиксировали неподалеку от американской военной базы в штате Невада, известной также как "Объект 52", где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail.
"Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США, использовавшейся для ядерных испытаний", – цитирует публикацию РИА Новости, отмечая, что речь идет о так называемом "Объекте 52", который вместе с более известной базой "Объект 51" входит в огромный испытательный комплекс в Неваде.
Издание отмечает, что на протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия.
По информации, приведенной в публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в указанной области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.
Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля на Иран.
Также в публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью геологической активности в регионе. При этом издание отмечает, что ядерные испытания регистрируются "очень схоже" с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Оборудование сейсмостанции Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
9 апреля 2023, 18:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
 
СШАЯдерное оружиеИспытание ядерного оружияНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии"
08:13На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
07:54Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США
07:25Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников
07:0722 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
06:39Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
06:08Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
00:01Дождь со снегом: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
23:20Иран заблокировал Ормузский пролив: суда при попытке пройти будут сожжены
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния