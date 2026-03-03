Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/rossiyskie-shkolniki-budut-sdavat-novyy-ustnyy-ekzamen-1153640512.html
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T11:02
2026-03-03T11:03
новости
экзамены
история
образование в россии
россия
минобразования рф
сергей кравцов
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_005535fa1fc949eaf765bdbd90e84322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, это нововведение не отменяет основной государственный экзамен.По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом годуВ 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускниковВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_849dd44217cdc5d6d7d372caf364c02f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, экзамены, история, образование в россии, россия, минобразования рф, сергей кравцов, школа
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен

Новый устный экзамен по истории для 9 классов введут в школах России в новом учебном году

11:02 03.03.2026 (обновлено: 11:03 03.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача экзамена
Сдача экзамена
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, это нововведение не отменяет основной государственный экзамен.
"Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", – цитирует Кравцова РИА Новости.
По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.
В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
 
НовостиЭкзаменыИсторияОбразование в РоссииРоссияМинобразования РФСергей КравцовШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
11:19Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
11:14В Иране произошло землетрясение
11:02Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
10:50Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
10:43Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
10:38Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
10:31Север Крыма частично обесточен
10:17На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет
10:12Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
10:07Рейд в Севастополе снова открыт
10:05В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
09:55Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
09:51Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
09:42В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
09:40"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
09:35В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
09:28В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
09:22В Крыму назначили нового вице-премьера
Лента новостейМолния