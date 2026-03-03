https://crimea.ria.ru/20260303/rossiyskie-shkolniki-budut-sdavat-novyy-ustnyy-ekzamen-1153640512.html

Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, это нововведение не отменяет основной государственный экзамен.По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом годуВ 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускниковВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов

