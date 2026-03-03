https://crimea.ria.ru/20260303/rossiyskie-shkolniki-budut-sdavat-novyy-ustnyy-ekzamen-1153640512.html
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T11:02
2026-03-03T11:02
2026-03-03T11:03
новости
экзамены
история
образование в россии
россия
минобразования рф
сергей кравцов
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_005535fa1fc949eaf765bdbd90e84322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В новом учебном году в российских школах введут устный экзамен по истории для учащихся 9 классов. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, это нововведение не отменяет основной государственный экзамен.По словам министра, план подготовки учителей и школьников к проведению такого испытания уже разработан.В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом годуВ 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускниковВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_849dd44217cdc5d6d7d372caf364c02f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, экзамены, история, образование в россии, россия, минобразования рф, сергей кравцов, школа
Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
Новый устный экзамен по истории для 9 классов введут в школах России в новом учебном году
11:02 03.03.2026 (обновлено: 11:03 03.03.2026)