Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Рейд в Севастополе закрыли
Катера и паромы приостановили выполнение рейсов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Катера и паромы приостановили выполнение рейсов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных автобусов, которые будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Рейд в Севастополе закрыли

17:07 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Катера и паромы приостановили выполнение рейсов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных автобусов, которые будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
