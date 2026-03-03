Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 03.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260303/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1153638852.html
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Рейд в Севастополе снова открыт
Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:07
2026-03-03T10:08
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 9.38. Причина не называлась, был организован компенсационный маршрут. Ограничения продлились недолго, после чего транспорт возобновил движение через бухту.
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе снова открыт

В Севастополе открыли рейд и возобновили

10:07 03.03.2026 (обновлено: 10:08 03.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Рейд был перекрыт в 9.38. Причина не называлась, был организован компенсационный маршрут. Ограничения продлились недолго, после чего транспорт возобновил движение через бухту.
