Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт
2026-03-03T10:07
2026-03-03T10:07
2026-03-03T10:08
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 9.38. Причина не называлась, был организован компенсационный маршрут. Ограничения продлились недолго, после чего транспорт возобновил движение через бухту.
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
10:07 03.03.2026 (обновлено: 10:08 03.03.2026)