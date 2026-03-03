https://crimea.ria.ru/20260303/redkaya-legenda-i-dorogoy-zlat-kak-v-krymu-nazyvayut-detey-1153622054.html
Редкая Легенда и дорогой Злат: как в Крыму называют детей
Редкая Легенда и дорогой Злат: как в Крыму называют детей - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Редкая Легенда и дорогой Злат: как в Крыму называют детей
Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму за минувшие две недели стали Легенда и Злат, а самыми популярными – Александр и Мария. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T21:37
2026-03-03T21:37
2026-03-03T21:37
крым
новости крыма
минюст крыма
дети
загс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147975714_0:69:1259:777_1920x0_80_0_0_842550fa7a36ca590f17a9bf88d5b99f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму за минувшие две недели стали Легенда и Злат, а самыми популярными – Александр и Мария. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем Telegram-канале со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.Кроме имен Александр и Мария в числе распространенных также оказались: Михаил, Владимир, Андрей, Даниил, Дмитрий, Руслан, Эдем, Иван, София, Мия, Аделина, Ясмина, Ярослава, Александра, Анна и Ксения.При этом в ведомстве отметили, что сегодня становится все более популярным суперсервис "Рождение ребенка" на портале Госуслуг. Через него уже оформляется почти 40% свидетельств о рождении.Ранее самыми редкими именами для новорожденных в Крыму были Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанамВ Крыму за год родились 204 двойни и одна тройняСемьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147975714_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_3dcb1d55b14b4bfb3b696d931e8cfb07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, минюст крыма, дети, загс
Редкая Легенда и дорогой Злат: как в Крыму называют детей
В Крыму новорожденным дают имена Легенда и Харди – минюст
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму за минувшие две недели стали Легенда и Злат, а самыми популярными – Александр и Мария. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем Telegram-канале со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.
"Злат и Легенда стали самыми редкими наречениями при регистрации новорожденных за две минувшие недели. <…> среди редких имен также были: Месроп, Харди, Мирай, Гордей, Савватий, Эшреф, Леон, Амира, Сальма, Асилия, Эсма, Агата, Мелия, Ханифа", - говорится в сообщении.
Кроме имен Александр и Мария в числе распространенных также оказались: Михаил, Владимир, Андрей, Даниил, Дмитрий, Руслан, Эдем, Иван, София, Мия, Аделина, Ясмина, Ярослава, Александра, Анна и Ксения.
При этом в ведомстве отметили, что сегодня становится все более популярным суперсервис "Рождение ребенка" на портале Госуслуг. Через него уже оформляется почти 40% свидетельств о рождении.
Ранее самыми редкими именами
для новорожденных в Крыму были Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: