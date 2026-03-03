Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник компании "Крымгазсети" отправится в колонию за халатность, из-за которой трехлетний ребенок насмерть отравился бытовым газом в квартире одного из домов Бахчисарая. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма, ранее вынесенный приговор суда вступил в силу.В июле прошлого года Следком сообщал о гибели трехлетнего малыша из-за отравления газом в Бахчисарае. Трагедия произошла в январе 2023 года. По обвинению в халатности был осужден работник подразделения "Крымгазсетей", который не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в квартире.По решению суда, мужчине предстоит провести два года в колонии-поселении.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник компании "Крымгазсети" отправится в колонию за халатность, из-за которой трехлетний ребенок насмерть отравился бытовым газом в квартире одного из домов Бахчисарая. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма, ранее вынесенный приговор суда вступил в силу.
В июле прошлого года Следком сообщал о гибели трехлетнего малыша из-за отравления газом в Бахчисарае. Трагедия произошла в январе 2023 года. По обвинению в халатности был осужден работник подразделения "Крымгазсетей", который не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в квартире.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и оставил приговор без изменений", - констатировали во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.
По решению суда, мужчине предстоит провести два года в колонии-поселении.
