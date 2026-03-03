https://crimea.ria.ru/20260303/rabotnik-krymgazsetey-poedet-v-koloniyu-za-smert-rebenka-1153656395.html
Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка
Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка
Сотрудник компании "Крымгазсети" отправится в колонию за халатность, из-за которой трехлетний ребенок насмерть отравился бытовым газом в квартире одного из... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T16:17
2026-03-03T16:17
2026-03-03T16:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник компании "Крымгазсети" отправится в колонию за халатность, из-за которой трехлетний ребенок насмерть отравился бытовым газом в квартире одного из домов Бахчисарая. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма, ранее вынесенный приговор суда вступил в силу.В июле прошлого года Следком сообщал о гибели трехлетнего малыша из-за отравления газом в Бахчисарае. Трагедия произошла в январе 2023 года. По обвинению в халатности был осужден работник подразделения "Крымгазсетей", который не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в квартире.По решению суда, мужчине предстоит провести два года в колонии-поселении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от отравления угарным газом под ВологдойСмерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьТрагедия в Новороссийские – ребенок погиб в гипермаркете
Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка
Работник "Крымгазсетей" пойдет в колонию за смерть ребенка от отравления газом