Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудник компании "Крымгазсети" отправится в колонию за халатность, из-за которой трехлетний ребенок насмерть отравился бытовым газом в квартире одного из домов Бахчисарая. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма, ранее вынесенный приговор суда вступил в силу.В июле прошлого года Следком сообщал о гибели трехлетнего малыша из-за отравления газом в Бахчисарае. Трагедия произошла в январе 2023 года. По обвинению в халатности был осужден работник подразделения "Крымгазсетей", который не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в квартире.По решению суда, мужчине предстоит провести два года в колонии-поселении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

