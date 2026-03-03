Рейтинг@Mail.ru
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде
Пять мирных жителей ранены при атаке украинских беспилотников на жилую многоэтажку в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T23:42
2026-03-03T23:51
волгоградская область
андрей бочаров
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при атаке украинских беспилотников на жилую многоэтажку в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Как уточнили в администрации Волгограда, на время работы оперативных служб для жителей многоэтажки открыт пункт временного размещения на территории школы."Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - уточнили городские власти.Кроме того, в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание украинских дронов в три частных домовладения. В Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне, добавил Бочаров.Ранее в Минобороны сообщили, что над Волгоградской областью с 20:00 до 23:00 сбили один беспилотник. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде

В Волгограде пять человек пострадали при атаке беспилотников по многоэтажке

23:42 03.03.2026 (обновлено: 23:51 03.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при атаке украинских беспилотников на жилую многоэтажку в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах", - написал он в Telegram.
Как уточнили в администрации Волгограда, на время работы оперативных служб для жителей многоэтажки открыт пункт временного размещения на территории школы.
"Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - уточнили городские власти.
Кроме того, в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание украинских дронов в три частных домовладения. В Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне, добавил Бочаров.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Волгоградской областью с 20:00 до 23:00 сбили один беспилотник.
