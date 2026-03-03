https://crimea.ria.ru/20260303/pyat-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-po-mnogoetazhke-v-volgogradskoy-oblasti-1153665071.html

Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде

Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены при атаке украинских беспилотников на жилую многоэтажку в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Как уточнили в администрации Волгограда, на время работы оперативных служб для жителей многоэтажки открыт пункт временного размещения на территории школы."Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - уточнили городские власти.Кроме того, в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание украинских дронов в три частных домовладения. В Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне, добавил Бочаров.Ранее в Минобороны сообщили, что над Волгоградской областью с 20:00 до 23:00 сбили один беспилотник. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

