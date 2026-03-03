Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину

https://crimea.ria.ru/20260303/putin-obsudil-s-orbanom-iran-i-ukrainu-1153650011.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию вокруг Ирана и урегулирование на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.Также лидеры двух стран обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка."При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - добавили в Кремле.Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.

