Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию вокруг Ирана и урегулирование на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.Также лидеры двух стран обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка."При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - добавили в Кремле.Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантажеВенгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит УкраинеТрамп пообещал Орбану поддержку на выборах
13:43 03.03.2026 (обновлено: 13:44 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию вокруг Ирана и урегулирование на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Москве", - говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка.
"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - добавили в Кремле.
Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.
