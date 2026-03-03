https://crimea.ria.ru/20260303/proekty-kryma-voshli-v-katalog-luchshikh-praktik-gastroturizma-v-rossii--1153638978.html

Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в России

Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило каталог лучших практик гастроиндустрии регионов России за 2025 год в рамках программы "ПроЕДУ по России!", где в числе самых интересных проектов есть успешно реализованные в Крыму."В документе представлены лучшие практики из разных регионов страны – от локальных реестров блюд и возрождения традиционных рецептов до масштабных гастрономических брендов, фермерских рынков, гастромузеев и образовательных программ", – отмечают в АСИ.Каталог состоит из десяти разделов. Отдельный блок посвящен тринадцати пилотным регионам программы "ПроЕДУ по России!", в который входит и Крым.В числе крымских проектов-туров, особо отмеченных экспертами: большой эногастрономический тур на поезде "Виноградный экспресс" в Севастополе.В числе уникальных "продуктовых предложений" республики – расположенный на Южном берегу Крыма многофункциональный центр винного туризма Winepark, продвигающий отечественное виноделие и общую винную культуру в России.Как уникальные и эффективные проекты в раздел каталога "Кадровое обеспечение" вошли крымская "Школа экскурсовода" и акселератор "Фабрика туризма"."Школа экскурсоводов делает особый фокус на подготовку кадров в сфере эногастрономического туризма, объединяющем винодельческую культуру Крыма и гастрономические традиции народов полуострова... Проект "Фабрика туризма" дополняет работу со стороны предпринимателей АПК (агропромышленный комплекс – ред.)", – описывается в каталоге.В разделе "Управление процессом" – так называемый зонтичный региональный "Крымские самости". Он был запущен в 2024 году с целью собрать, структурировать и сохранить уникальные особенности Крыма в единую систему из культурных, природных, исторических, гастрономических и ремесленных проявлений полуострова.Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, гастрономическая индустрия – это не просто отрасль экономики, а важный способ развития регионов, укрепления их идентичности и повышения качества жизни людей. И каталог лучших практик позволяет увидеть это развитие в действии: через реальные проекты, инициативы и управленческие решения, которые уже доказали свою результативность."Важно, что в основе всех этих решений – уважение к местной культуре, желание сохранить и передать традиции и стремление сделать жизнь людей лучше", – подчеркнула она.Все проекты структурированы в единой логике и сопровождаются описанием вызовов и управленческих решений, достигнутых эффектов и ценности для региона, что делает каталог прикладным пособием для региональных команд, органов власти и бизнеса, подчеркнули составители сборника.В 2025 году в начальном этапе диагностики приняли участие 69 субъектов России, опыт которых стал базой для составления каталога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину понравились крымские лимоныКрым опережает Кубань по винному туризму - АСИГод гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова

