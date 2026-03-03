Повторное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Сочи

https://crimea.ria.ru/20260303/povtornoe-zemletryasenie-magnitudoy-48-proizoshlo-v-sochi-1153656761.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Второе за день землетрясение произошло в районе Сочи, его магнитуда составила 4,8. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. Во вторник в 15:09 мск были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Никаких повреждений не зафиксировано, сообщил мэр города Андрей Прошунин. О повторных подземных толчках также проинформировал мэр Сочи Андрей Прошунин. "В 16:05 произошли повторные толчки в акватории Черного моря на удалении 23 км от сочинского побережья. Обращений от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал он в своих соцсетях.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

