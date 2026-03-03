Рейтинг@Mail.ru
Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП
Жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, авария произошла в августе. Водитель Renault Kangoo ехал со стороны Симферополя в направлении Керчи, не убедился в безопасности маневра при перестроении, не уступил дорогу попутному Lexus и врезался в него.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Основными причинами ДТП на дорогах полуострова являются превышение скорости движения, выезд автомобиля на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и переходов, а также нарушение ПДД пешеходами, информировала ранее заместитель начальника отдела ДПС управления ГАИ МВД по РК, подполковник полиции Александр Супрунов и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления, майор полиции Анна Щенникова.
Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП

Житель Феодосии оказался на скамье подсудимых за смертельное ДТП

15:12 03.03.2026 (обновлено: 15:19 03.03.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным пресс-службы, авария произошла в августе. Водитель Renault Kangoo ехал со стороны Симферополя в направлении Керчи, не убедился в безопасности маневра при перестроении, не уступил дорогу попутному Lexus и врезался в него.
"От полученных травм водитель Lexus скончался", – проинформировали в надзорном ведомстве.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.
Основными причинами ДТП на дорогах полуострова являются превышение скорости движения, выезд автомобиля на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и переходов, а также нарушение ПДД пешеходами, информировала ранее заместитель начальника отдела ДПС управления ГАИ МВД по РК, подполковник полиции Александр Супрунов и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления, майор полиции Анна Щенникова.
