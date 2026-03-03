https://crimea.ria.ru/20260303/podrezal-poputku-zhitelya-kryma-budut-sudit-za-smertelnoe-dtp-1153653962.html

Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП

Жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, авария произошла в августе. Водитель Renault Kangoo ехал со стороны Симферополя в направлении Керчи, не убедился в безопасности маневра при перестроении, не уступил дорогу попутному Lexus и врезался в него.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Основными причинами ДТП на дорогах полуострова являются превышение скорости движения, выезд автомобиля на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и переходов, а также нарушение ПДД пешеходами, информировала ранее заместитель начальника отдела ДПС управления ГАИ МВД по РК, подполковник полиции Александр Супрунов и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления, майор полиции Анна Щенникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБКВ Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадалиВ ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка

