Пенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии" - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Пенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Две пенсионерки в Крыму отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам, действовавшим от имени сотрудников службы безопасности и под предлогом перерасчета и декларирования пенсии. Об этом сообщает МВД по республике, отмечая, что всего за неделю крымчане по разным обманным схемам потеряли более 60 миллионов рублей.Самыми крупными финансовыми потерями, по информации правоохранителей, обернулись для крымчан звонки от "сотрудников службы безопасности по борьбе с мошенниками".С одним из таких довелось поговорить по телефону 74-летней жительнице Симферополя. "Под предлогом перерасчета и декларирования пенсии он убедил женщину передать наличные деньги "спецагенту"... Пенсионерка вручила свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей неизвестной женщине, которую мошенники подослали к квартире потерпевшей", – рассказали в полиции.Все происходило в темное время суток, и пожилая обманутая женщина даже не разглядела лица курьера, уточнили в ведомстве.В такую же ловушку, по данным МВД Крыма, попалась и 79-летняя жительница Евпатории, отдавшая пособнику мошенников 800 тысяч рублей. Правда, в этом случае женщина хорошо запомнила курьера, и передала его четкое описание сотрудникам полиции.Дошли до Крыма и другие схемы мошенников, обворовывающих граждан с их помощью на территории материковой России в последнее время, добавили правоохранители.Например, могут прийти сообщения с фальшивыми словами сочувствия в связи с недавней гибелью знакомого в ДТП, которое дополняются ссылкой на видео с деталями аварии."Отправители – из списка контактов. К видео прилагается вредоносная ссылка, переход по которой может обернуться для получателя материальным ущербом", – подчеркнули в полиции.По данным крымских правоохранителей, в такую схему попался 63-летний житель села под Джанкоем, лишившись 23 тысяч рублей. Как мужчина рассказал полицейским, он прошел по ссылке, скачал какой-то файл, а после заметил, что с его счета списались все накопления."Любопытство стоило денег и 43-летней жительнице Кировского района. Открыв ссылку, прикрепленную к сообщению, женщина дала доступ мошенникам к своему банковскому приложению, после чего оттуда пропали 11 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срокКакие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Две пенсионерки в Крыму отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам, действовавшим от имени сотрудников службы безопасности и под предлогом перерасчета и декларирования пенсии. Об этом сообщает МВД по республике, отмечая, что всего за неделю крымчане по разным обманным схемам потеряли более 60 миллионов рублей.

"С 24 февраля по 1 марта в Крыму 46 человек стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв около 62 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции Крыма в мессенджере Max.

Самыми крупными финансовыми потерями, по информации правоохранителей, обернулись для крымчан звонки от "сотрудников службы безопасности по борьбе с мошенниками".
С одним из таких довелось поговорить по телефону 74-летней жительнице Симферополя. "Под предлогом перерасчета и декларирования пенсии он убедил женщину передать наличные деньги "спецагенту"... Пенсионерка вручила свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей неизвестной женщине, которую мошенники подослали к квартире потерпевшей", – рассказали в полиции.
Все происходило в темное время суток, и пожилая обманутая женщина даже не разглядела лица курьера, уточнили в ведомстве.
В такую же ловушку, по данным МВД Крыма, попалась и 79-летняя жительница Евпатории, отдавшая пособнику мошенников 800 тысяч рублей. Правда, в этом случае женщина хорошо запомнила курьера, и передала его четкое описание сотрудникам полиции.
Дошли до Крыма и другие схемы мошенников, обворовывающих граждан с их помощью на территории материковой России в последнее время, добавили правоохранители.
Например, могут прийти сообщения с фальшивыми словами сочувствия в связи с недавней гибелью знакомого в ДТП, которое дополняются ссылкой на видео с деталями аварии.
"Отправители – из списка контактов. К видео прилагается вредоносная ссылка, переход по которой может обернуться для получателя материальным ущербом", – подчеркнули в полиции.
По данным крымских правоохранителей, в такую схему попался 63-летний житель села под Джанкоем, лишившись 23 тысяч рублей. Как мужчина рассказал полицейским, он прошел по ссылке, скачал какой-то файл, а после заметил, что с его счета списались все накопления.
"Любопытство стоило денег и 43-летней жительнице Кировского района. Открыв ссылку, прикрепленную к сообщению, женщина дала доступ мошенникам к своему банковскому приложению, после чего оттуда пропали 11 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.
