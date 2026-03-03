Рейтинг@Mail.ru
Отмена крепостного права в России – как это было: инфографика
Инфографика
Отмена крепостного права в России – как это было: инфографика
Отмена крепостного права в России – как это было: инфографика - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Отмена крепостного права в России – как это было: инфографика
165 лет назад в России крестьян освободили от привязки к не принадлежащей им земле и обязательной повинности работать на помещика. Эта реформа известна как... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 165 лет назад в России крестьян освободили от привязки к не принадлежащей им земле и обязательной повинности работать на помещика. Эта реформа известна как отмена крепостного права.РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику об этом историческом событии.Манифест об отмене крепостного права 3 марта 1861 года подписал император Александр II. Историки выделяют несколько причин такого решения. Одна из них – низкая производительность крепостного труда, невозможность внедрения новых методов и технологий. Также тормозилась модернизация экономики из-за отсутствия инвестиций и рынка свободной рабочей силы.Кроме того, в политических кругах все чаще поднимался вопрос о крепостном праве, росло давление со стороны либералов и интеллигенции. Сам император также понимал необходимость реформ и осознавал, что без серьезных преобразований Россия не сможет сохранить свое место среди великих держав.Так, после подписания реформы крестьяне получили личную свободу. Их нельзя было продавать и дарить. Они получили статус свободных сельских обывателей с правом на имущество, торговлю и брак без разрешения помещика.Крестьянские общины получили от помещиков земельные наделы. За пользование нужно было нести повинности – барщину или оброк. Саму землю крестьяне могли выкупить. Для этого государство давало ссуду, сумму выкупа тоже определял помещик.Историки отмечают противоречивость отмены крепостного права. Но также считают, что она явилась важнейшим событием в истории России XIX века, а император Александр II вошел в историю под именем Освободителя.
история, россия, инфографика, общество
Отмена крепостного права в России – как это было: инфографика

Истоки и последствия отмены крепостного права в России в инфографике РИА Новости Крым

09:11 03.03.2026 (обновлено: 09:30 03.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 165 лет назад в России крестьян освободили от привязки к не принадлежащей им земле и обязательной повинности работать на помещика. Эта реформа известна как отмена крепостного права.
РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику об этом историческом событии.
Отмена крепостного права в России – инфографикаОтмена крепостного права в России – инфографика
Манифест об отмене крепостного права 3 марта 1861 года подписал император Александр II. Историки выделяют несколько причин такого решения. Одна из них – низкая производительность крепостного труда, невозможность внедрения новых методов и технологий. Также тормозилась модернизация экономики из-за отсутствия инвестиций и рынка свободной рабочей силы.
Кроме того, в политических кругах все чаще поднимался вопрос о крепостном праве, росло давление со стороны либералов и интеллигенции. Сам император также понимал необходимость реформ и осознавал, что без серьезных преобразований Россия не сможет сохранить свое место среди великих держав.
Так, после подписания реформы крестьяне получили личную свободу. Их нельзя было продавать и дарить. Они получили статус свободных сельских обывателей с правом на имущество, торговлю и брак без разрешения помещика.
Крестьянские общины получили от помещиков земельные наделы. За пользование нужно было нести повинности – барщину или оброк. Саму землю крестьяне могли выкупить. Для этого государство давало ссуду, сумму выкупа тоже определял помещик.
Историки отмечают противоречивость отмены крепостного права. Но также считают, что она явилась важнейшим событием в истории России XIX века, а император Александр II вошел в историю под именем Освободителя.
