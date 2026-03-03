Рейтинг@Mail.ru
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/ormuzskiy-proliv-fakticheski-perekryt-rynki-ozhidayut-potryaseniya-1153639726.html
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
На рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Такой прогноз озвучил глава Российского фонда... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:43
2026-03-03T10:45
новости
ормузский пролив
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
судоходство
персидский залив
ближний восток
мнения
кирилл дмитриев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153639903_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_447e253b5b5afb8a60142d1811c7dd02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Такой прогноз озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский залив и ведет в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты., Саудовская Аравия. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для СШАНападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеСША могут воевать бесконечно – Трамп
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153639903_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_55ebbb2da19ac4e232961bdc26c4ab6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ормузский пролив, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, судоходство, персидский залив, ближний восток, мнения, кирилл дмитриев
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения

Ормузский пролив фактически перекрыт – рынкам предрекают серьезные потрясения

10:43 03.03.2026 (обновлено: 10:45 03.03.2026)
 
© REUTERS Dado RuvicКарта Ормузского пролива и Ирана. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Карта Ормузского пролива и Ирана. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Такой прогноз озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.
"Впереди ожидаются серьезные потрясения на рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции", – написал Дмитриев в соцсети X.
Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский залив и ведет в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты., Саудовская Аравия. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США
Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
США могут воевать бесконечно – Трамп
 
НовостиОрмузский проливОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАСудоходствоПерсидский заливБлижний ВостокМненияКирилл Дмитриев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
11:19Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
11:14В Иране произошло землетрясение
11:02Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
10:50Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
10:43Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
10:38Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
10:31Север Крыма частично обесточен
10:17На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет
10:12Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
10:07Рейд в Севастополе снова открыт
10:05В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
09:55Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
09:51Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
09:42В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
09:40"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
09:35В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
09:28В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
09:22В Крыму назначили нового вице-премьера
Лента новостейМолния