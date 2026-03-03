https://crimea.ria.ru/20260303/ormuzskiy-proliv-fakticheski-perekryt-rynki-ozhidayut-potryaseniya-1153639726.html

Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Такой прогноз озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский залив и ведет в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты., Саудовская Аравия. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для СШАНападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеСША могут воевать бесконечно – Трамп

