https://crimea.ria.ru/20260303/novyy-ustnyy-ekzamen-v-shkolakh-rossii-stanet-dopuskom-k-oge-1153655159.html

Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ

Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ

Новый устный экзамен по истории для учащихся 9 классов станет формой допуска к ОГЭ в российских школах. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T15:44

2026-03-03T15:44

2026-03-03T15:46

новости

минпросвещения рф

образование в россии

экзамены

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404917_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf9ae1a187bc33337533b9c9154eb253.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Новый устный экзамен по истории для учащихся 9 классов станет формой допуска к ОГЭ в российских школах. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ.Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, также сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. "Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории", – говорится в сообщении.В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Также сообщалось, что в 2026 году основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Также Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариевКрым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, минпросвещения рф, образование в россии, экзамены, школа