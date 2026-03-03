Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ
15:44 03.03.2026 (обновлено: 15:46 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Новый устный экзамен по истории для учащихся 9 классов станет формой допуска к ОГЭ в российских школах. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ.
"Минпросвещения России в настоящее время прорабатывает модель проведения обязательного экзамена по истории для девятиклассников. Экзамен станет формой допуска к ГИА-9", – говорится в сообщении.
Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, также сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. "Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории", – говорится в сообщении.
"Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям", – следует из сообщения.
В Минпросвещения РФ ранее одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.
Также сообщалось, что в 2026 году основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
Также Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.
