Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Восемь вражеских дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, три украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Астраханской области, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
07:25 03.03.2026 (обновлено: 07:30 03.03.2026)