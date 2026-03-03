https://crimea.ria.ru/20260303/nad-krymom-perekhvatili-i-unichtozhili-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-1153633804.html

Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников

Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Восемь вражеских дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, три украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Астраханской области, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

