Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников
Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T07:25
2026-03-03T07:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Восемь вражеских дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, три украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Астраханской области, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, крым, астраханская область, белгородская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
07:25 03.03.2026 (обновлено: 07:30 03.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Восемь вражеских дронов ликвидировали над Крымом, пять – над Белгородской областью, три украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Астраханской области, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
