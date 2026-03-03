https://crimea.ria.ru/20260303/nad-krymom-otrabotala-pvo-1153664898.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

2026-03-03T23:35

2026-03-03T23:35

2026-03-03T23:39

атаки всу

атаки всу на крым

пво

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

ростовская область

волгоградская область

новости сво

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа над Крымом и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Кроме того, 34 дрона сбили над территорией Ростовской области и один – над Волгоградской областью.В ночь на вторник над Крымским полуостровом было уничтожено восемь вражеских дронов.

ростовская область

волгоградская область

2026

Новости

