Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.03.2026
атаки всу
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ростовская область
волгоградская область
новости сво
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа над Крымом и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Кроме того, 34 дрона сбили над территорией Ростовской области и один – над Волгоградской областью.В ночь на вторник над Крымским полуостровом было уничтожено восемь вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
волгоградская область
Над Крымом отработала ПВО
23:35 03.03.2026 (обновлено: 23:39 03.03.2026)