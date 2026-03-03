Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T23:35
2026-03-03T23:39
атаки всу
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ростовская область
волгоградская область
новости сво
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа над Крымом и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Кроме того, 34 дрона сбили над территорией Ростовской области и один – над Волгоградской областью.В ночь на вторник над Крымским полуостровом было уничтожено восемь вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ростовская область, волгоградская область, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

23:35 03.03.2026 (обновлено: 23:39 03.03.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за три часа над Крымом и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.
"В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три️ БПЛА – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, 34 дрона сбили над территорией Ростовской области и один – над Волгоградской областью.
В ночь на вторник над Крымским полуостровом было уничтожено восемь вражеских дронов.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРостовская областьВолгоградская областьНовости СВОНовости КрымаСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
