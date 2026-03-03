https://crimea.ria.ru/20260303/na-svo-pogib-titulovannyy-rossiyskiy-tyazheloatlet-1153638748.html

На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет

На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократный призер различных соревнований Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократный призер различных соревнований Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого являлся спортсмен.Александр Чепиков – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель первенства России среди юниоров (2012), серебряный призер первенства Европы среди молодежи (2012) и чемпионата России (2013), бронзовый призер чемпионатов России 2010 и 2016 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

