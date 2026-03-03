На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет

https://crimea.ria.ru/20260303/na-svo-pogib-titulovannyy-rossiyskiy-tyazheloatlet-1153638748.html
Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократный призер различных соревнований Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T10:17
2026-03-03T10:17
2026-03-03T10:17
спорт
утраты
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократный призер различных соревнований Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого являлся спортсмен.Александр Чепиков – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель первенства России среди юниоров (2012), серебряный призер первенства Европы среди молодежи (2012) и чемпионата России (2013), бронзовый призер чемпионатов России 2010 и 2016 годов.
спорт, утраты, новости, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократный призер различных соревнований Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого являлся спортсмен.
"С глубокой скорбью сообщаем трагическую весть: в ходе специальной военной операции погиб выпускник Брянского государственного училища олимпийского резерва Чепиков Александр Александрович", - говорится в сообщении.
Александр Чепиков – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель первенства России среди юниоров (2012), серебряный призер первенства Европы среди молодежи (2012) и чемпионата России (2013), бронзовый призер чемпионатов России 2010 и 2016 годов.
