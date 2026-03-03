https://crimea.ria.ru/20260303/na-stroyke-trassy-novorossiya-obnaruzhili-unikalnye-drevnie-obekty-1153641571.html

На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты

На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты - РИА Новости Крым, 03.03.2026

На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты

В Донецкой Народной Республике при проведении археологических исследований на территории строящегося участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия" в обход... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T11:31

2026-03-03T11:31

2026-03-03T11:31

археология

донецкая народная республика (днр)

ремонт и строительство дорог

история

росавтодор

упрдор "тамань"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153641189_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1366359e0c036668c49cd2d1b5e1fce0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике при проведении археологических исследований на территории строящегося участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия" в обход города Мариуполь ученые обнаружили археологические объекты, датированные периодом от XXX века до н. э. до XIV века н. э. Об этом сообщает пресс-служба учреждения Упрдор "Тамань".В ходе раскопок на месте кургана "Старокрымский I" специалисты исследовали две древние насыпи. Обе были сооружены в эпоху раннего бронзового века путем насыпания земляного кургана над центральным погребением. В насыпях и в прикурганном пространстве найдено значительное количество захоронений в грунтовых ямах и катакомбах.По оценкам исследователей, датируемые погребения относятся к широкому временному диапазону – от эпохи ранней бронзы до первых веков нашей эры и принадлежат к различным археологическим культурам на территории северного Приазовья. При этом в центральном погребении, обнаруженном в одной из насыпей, ученые не нашли инвентаря и характерных особенностей. Подобные конструкции захоронений в приазовском регионе еще не известны и нуждаются в дальнейшем изучении.Из впускных погребений особый интерес ученых вызвало захоронение в катакомбе с широкой овальной входной шахтой и округлой погребальной камерой меньшего диаметра с плоским дном и закругляющимися стенками. В такой камере были расчищены остатки плохо сохранившегося скелета в сопровождении очень качественного лепного черноглиняного горшка, на котором волнистыми узорами был нанесен орнамент в виде отпечатков шнура. По словам экспертов, это погребение очевидно относится к локальной ингульской культуре катакомбной культурно-исторической общности XXVIII–XX веков до н. э..В прикурганном пространстве были обнаружены еще несколько погребений, которые относятся к сарматской культуре и датированы III веком до н.э. – III веком н.э.В свою очередь поселения "Калиновка I" и "Калиновка II" открыли исследователям более 50 археологических объектов, представленных преимущественно хозяйственными ямами округлой формы. В них были расчищены фрагменты керамической посуды, а также кости крупного и мелкого рогатого скота. Вместе с лепной керамикой, которая изготавливалась кочевниками в местах их проживания, встречается и гончарная, имеющая признаки импортного происхождения."Анализ археологического материала позволяет определить характер данного памятника как кочевье, о чем свидетельствует отсутствие стационарных построек. Кочевье предварительно датируется VII – X веками н.э. и относится к хазарскому периоду", - отмечается в пресс-релизе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, донецкая народная республика (днр), ремонт и строительство дорог, история, росавтодор, упрдор "тамань", новости