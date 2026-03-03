https://crimea.ria.ru/20260303/na-krymchanina-zaveli-ugolovnoe-delo-za-nezakonnyy-vylov-krevetki-1153643244.html
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, снарядившись ловушечным орудием, в районе села Рисовое вылавливал креветку черноморскую травяную.Обвиняемому удалось добыть более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.Ранее Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчина вместе с сообщниками в июне 2025 года незаконно выловил более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки. Браконьеру назначили два года условно с испытательным сроком на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуБольше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в КрымуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
