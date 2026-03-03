https://crimea.ria.ru/20260303/na-krymchanina-zaveli-ugolovnoe-delo-za-nezakonnyy-vylov-krevetki-1153643244.html

На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки

На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки - РИА Новости Крым, 03.03.2026

На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки

Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T12:32

2026-03-03T12:32

2026-03-03T12:32

новости крыма

креветка

рыболовство

происшествия

прокуратура республики крым

красноперекопский район

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111667/54/1116675458_0:193:1033:774_1920x0_80_0_0_4517ba56a916e695a7187dac2029d89d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, снарядившись ловушечным орудием, в районе села Рисовое вылавливал креветку черноморскую травяную.Обвиняемому удалось добыть более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.Ранее Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчина вместе с сообщниками в июне 2025 года незаконно выловил более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки. Браконьеру назначили два года условно с испытательным сроком на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуБольше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в КрымуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму

красноперекопский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, креветка, рыболовство, происшествия, прокуратура республики крым, красноперекопский район, суд