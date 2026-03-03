Рейтинг@Mail.ru
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки - РИА Новости Крым, 03.03.2026
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое.
новости крыма
креветка
рыболовство
происшествия
прокуратура республики крым
красноперекопский район
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, снарядившись ловушечным орудием, в районе села Рисовое вылавливал креветку черноморскую травяную.Обвиняемому удалось добыть более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.Ранее Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчина вместе с сообщниками в июне 2025 года незаконно выловил более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки. Браконьеру назначили два года условно с испытательным сроком на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуБольше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в КрымуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки

Жителя Крыма будут судить за незаконный вылов креветки на более чем 500 тысяч рублей

12:32 03.03.2026
 
Креветка черноморская, выявленная крымскими пограничниками в пгт Черноморское
Креветка черноморская, выявленная крымскими пограничниками в пгт Черноморское
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопского района Крыма будут судить за незаконный вылов черноморской креветки в районе села Рисовое. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов на сумму более 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, снарядившись ловушечным орудием, в районе села Рисовое вылавливал креветку черноморскую травяную.
Обвиняемому удалось добыть более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Сейчас уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд.
Ранее Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчина вместе с сообщниками в июне 2025 года незаконно выловил более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки. Браконьеру назначили два года условно с испытательным сроком на два года.
