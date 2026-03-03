https://crimea.ria.ru/20260303/na-granitse-pakistana-i-afganistana-ozhestochennye-boi-1153634461.html
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои - РИА Новости Крым, 03.03.2026
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T08:13
2026-03-03T08:13
2026-03-03T08:13
афганистан
пакистан
новости
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153553649_0:92:3054:1810_1920x0_80_0_0_746ed4052f6dd9a04154e58dcc65372c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости.По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли отбить контратаки афганских военных, в результате два их поста в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда, были захвачены.В министерства национальной обороны Афганистана уточнили, что в уезде Спинбулдак в провинции Кандагар всю минувшую ночь также продолжались боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными.Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. За дня до этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары.Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран."Пакистан – ядерная страна между прочим... И ранее, еще в прошлых конфронтационных моментах, она не раз заявляла, что может поддержать Иран", – отметил эксперт.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФСерия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
афганистан
пакистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153553649_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_049bd7ed57380317a27edbe9b5e2e11e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, пакистан, новости, происшествия, в мире
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
На границе Пакистана и Афганистана произошли ожесточенные бои – военные
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости.
"В уезде Алишир провинции Хост продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта. Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гарбаз сообщает о жестком боестолкновении у блокпостов пакистанских малишей (вооруженные формирования ополченцев на приграничье – ред.) в районе уезда Алишир", – сказано в сообщении.
По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли отбить контратаки афганских военных, в результате два их поста в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда, были захвачены.
В министерства национальной обороны Афганистана уточнили, что в уезде Спинбулдак в провинции Кандагар всю минувшую ночь также продолжались боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными.
"Около полуночи подразделения 6-й бригады 205-го пограничного корпуса "Аль-Бадр" вступили в боестолкновение с пакистанскими малишами в уезде Спинбулдак провинции Кандагар. В результате схватки захвачен один пост пакистанских ополченцев, три пакистанских военных погибли, один взят в плен", – сообщил пресс-секретарь военного ведомства Энайятулла Хваразми.
Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились
1 марта. За дня до этого Афганистан нанес удар
по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал
это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары.
Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму"
предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран.
"Пакистан – ядерная страна между прочим... И ранее, еще в прошлых конфронтационных моментах, она не раз заявляла, что может поддержать Иран", – отметил эксперт.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
.
Читайте также на РИА Новости Крым: