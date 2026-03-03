Рейтинг@Mail.ru
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои - РИА Новости Крым, 03.03.2026
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои - РИА Новости Крым, 03.03.2026
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T08:13
2026-03-03T08:13
афганистан
пакистан
новости
происшествия
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости.По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли отбить контратаки афганских военных, в результате два их поста в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда, были захвачены.В министерства национальной обороны Афганистана уточнили, что в уезде Спинбулдак в провинции Кандагар всю минувшую ночь также продолжались боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными.Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. За дня до этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары.Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран."Пакистан – ядерная страна между прочим... И ранее, еще в прошлых конфронтационных моментах, она не раз заявляла, что может поддержать Иран", – отметил эксперт.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
афганистан
пакистан
афганистан, пакистан, новости, происшествия, в мире
На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои

На границе Пакистана и Афганистана произошли ожесточенные бои – военные

08:13 03.03.2026
 
© REUTERS StringerБоевики афганского движения "Талибан" патрулируют территорию вблизи афгано-пакистанской границы
Боевики афганского движения Талибан патрулируют территорию вблизи афгано-пакистанской границы - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости.
"В уезде Алишир провинции Хост продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта. Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гарбаз сообщает о жестком боестолкновении у блокпостов пакистанских малишей (вооруженные формирования ополченцев на приграничье – ред.) в районе уезда Алишир", – сказано в сообщении.
По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли отбить контратаки афганских военных, в результате два их поста в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда, были захвачены.
В министерства национальной обороны Афганистана уточнили, что в уезде Спинбулдак в провинции Кандагар всю минувшую ночь также продолжались боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными.
"Около полуночи подразделения 6-й бригады 205-го пограничного корпуса "Аль-Бадр" вступили в боестолкновение с пакистанскими малишами в уезде Спинбулдак провинции Кандагар. В результате схватки захвачен один пост пакистанских ополченцев, три пакистанских военных погибли, один взят в плен", – сообщил пресс-секретарь военного ведомства Энайятулла Хваразми.
Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. За дня до этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары.
Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран.
"Пакистан – ядерная страна между прочим... И ранее, еще в прошлых конфронтационных моментах, она не раз заявляла, что может поддержать Иран", – отметил эксперт.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
АфганистанПакистанНовостиПроисшествияВ мире
 
