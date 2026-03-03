https://crimea.ria.ru/20260303/na-granitse-pakistana-i-afganistana-ozhestochennye-boi-1153634461.html

На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои

На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои

Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом сообщает военный Telegram-канал "Сэда-е Афган", его цитирует РИА Новости.По словам Гарбаза, пакистанские ополченцы не смогли отбить контратаки афганских военных, в результате два их поста в районе Дабаги, недалеко от линии Дюранда, были захвачены.В министерства национальной обороны Афганистана уточнили, что в уезде Спинбулдак в провинции Кандагар всю минувшую ночь также продолжались боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными.Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. За дня до этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары.Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран."Пакистан – ядерная страна между прочим... И ранее, еще в прошлых конфронтационных моментах, она не раз заявляла, что может поддержать Иран", – отметил эксперт.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФСерия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде

Новости

