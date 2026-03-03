Рейтинг@Mail.ru
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260303/masshtabnye-yamochnye-remonty-dorog-v-krymu-gde-proydut-raboty-v-sredu-1153664164.html
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду
Крымские дорожники запланировали на среду работы по ямочному ремонту в восьми районах и пяти городах республики, в том числе и в Симферополе. Это значительный... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T22:39
2026-03-03T22:43
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
крымавтодор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153664029_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_25c2ec73fb904a1dda66c5fe27e8f5bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Крымские дорожники запланировали на среду работы по ямочному ремонту в восьми районах и пяти городах республики, в том числе и в Симферополе. Это значительный объем, в котором будет задействовано 46 бригад специалистов. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Также ямы залатают в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.17 февраля глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.В конце февраля он сообщал, что ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153664029_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_20da295139689b23f778e2942cacfb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор, новости крыма
Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду

В Крыму на ямочный ремонт дорог выводят 46 бригад: где будут работать

22:39 03.03.2026 (обновлено: 22:43 03.03.2026)
 
© КрымавтодорЯмочный ремонт в Симферополе
Ямочный ремонт в Симферополе
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Крымские дорожники запланировали на среду работы по ямочному ремонту в восьми районах и пяти городах республики, в том числе и в Симферополе. Это значительный объем, в котором будет задействовано 46 бригад специалистов. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".

Дорожники уточнили, что в Симферополе ремонт будет проводиться на улицах Беспалова, Гренажная, Трансформаторная, Караманова, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Днепровская, 1-й Конной армии, Гавена, Сельская, Сенокосная.

Также ямы залатают в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.
"Запланирован значительный объем работ и планируется задействовать 46 бригад. Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков. Работы будут выполняться с учетом погодных условий", – добавили на предприятии.
17 февраля глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
В конце февраля он сообщал, что ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуКрымавтодорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день
22:47Макрон осудил удары по Ирану и разместил истребители на Ближнем Востоке
22:39Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду
22:20В Севастополе возобновили движение морского транспорта
22:16Кому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра
21:53Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в России
21:37Редкая Легенда и дорогой Злат: как в Крыму называют детей
21:19Севастополь занял первое место в России по патриотической работе
21:00Киев удерживает в Сумах 10 пенсионеров из Курской области
20:48Лавров с главой МИД Ирана обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке
20:33Иран планировал напасть первым – Трамп
20:24Опасны ли гигантские протуберанцы для Земли
20:06Рейд в Севастополе закрыли повторно
20:00Россиян призвали воздержаться от турпоездок в страны Персидского залива
19:46Более шести тысяч семей в Севастополе получили региональный маткапитал
19:32Рейд в Севастополе открыли
19:27Зима раздора: между Зеленским и Кличко вспыхнул новый конфликт
19:11В Болгарии назвали великую миссию России
18:53В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно
18:37В Симферополе включат системы оповещения
Лента новостейМолния