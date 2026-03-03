Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду
В Крыму на ямочный ремонт дорог выводят 46 бригад: где будут работать
22:39 03.03.2026 (обновлено: 22:43 03.03.2026)
© КрымавтодорЯмочный ремонт в Симферополе
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Крымские дорожники запланировали на среду работы по ямочному ремонту в восьми районах и пяти городах республики, в том числе и в Симферополе. Это значительный объем, в котором будет задействовано 46 бригад специалистов. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Дорожники уточнили, что в Симферополе ремонт будет проводиться на улицах Беспалова, Гренажная, Трансформаторная, Караманова, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Днепровская, 1-й Конной армии, Гавена, Сельская, Сенокосная.
Также ямы залатают в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.
"Запланирован значительный объем работ и планируется задействовать 46 бригад. Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков. Работы будут выполняться с учетом погодных условий", – добавили на предприятии.
17 февраля глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
В конце февраля он сообщал, что ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
Читайте также на РИА Новости Крым: