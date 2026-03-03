https://crimea.ria.ru/20260303/masshtabnye-yamochnye-remonty-dorog-v-krymu-gde-proydut-raboty-v-sredu-1153664164.html

Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду

Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Крымские дорожники запланировали на среду работы по ямочному ремонту в восьми районах и пяти городах республики, в том числе и в Симферополе. Это значительный объем, в котором будет задействовано 46 бригад специалистов. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Также ямы залатают в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.17 февраля глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.В конце февраля он сообщал, что ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

