https://crimea.ria.ru/20260303/lavrov-ssha-ne-ogranichatsya-venesueloy-i-iranom-1153647602.html

Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном

2026-03-03T13:12

сергей лавров

политика

сша

в мире

россия

обострение между ираном и сша

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире."Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они относят всем остальным, особенно это актуально для ядерных держав в силу объективных причин", - отметил глава российского дипведомства.Именно поэтому президент России Владимир Путин в свое время предложил провести саммит пяти государств, обладающих ядерным оружием и являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это предложение российского лидера остается актуальным, подчеркнул Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране США могут воевать бесконечно – Трамп Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ

сша

россия

2026

Новости

ru-RU

сергей лавров, политика, сша, в мире, россия, обострение между ираном и сша, новости