Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 03.03.2026
сергей лавров
политика
сша
в мире
россия
обострение между ираном и сша
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире."Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они относят всем остальным, особенно это актуально для ядерных держав в силу объективных причин", - отметил глава российского дипведомства.Именно поэтому президент России Владимир Путин в свое время предложил провести саммит пяти государств, обладающих ядерным оружием и являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это предложение российского лидера остается актуальным, подчеркнул Лавров.
сша
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.
"(Госсекретарь США Марко) Рубио… недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", – сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.
"Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они относят всем остальным, особенно это актуально для ядерных держав в силу объективных причин", - отметил глава российского дипведомства.
Именно поэтому президент России Владимир Путин в свое время предложил провести саммит пяти государств, обладающих ядерным оружием и являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это предложение российского лидера остается актуальным, подчеркнул Лавров.
