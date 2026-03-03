https://crimea.ria.ru/20260303/lavrov-sprognoziroval-yadernye-riski-iz-za-operatsii-protiv-irana-1153650430.html

Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана

Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана

Действия США в Иране могут спровоцировать соседей Тегерана на создание ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T13:55

2026-03-03T13:55

2026-03-03T13:55

сергей лавров

мнения

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

иран

новости

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Действия США в Иране могут спровоцировать соседей Тегерана на создание ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.И добавил, что сейчас растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля. Также глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия выступает категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений.По словам министра, у Москвы вызывает вопросы предлог, под которым начата американо-израильская военная операция. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что требование, чтобы Иран единственным в мире отказался от права обогащать уран, является нереалистичным.При этом он подчеркнул, что во всех обстоятельствах Россия открыта к диалогу с США и Израилем, и воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить обострения проблем.США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут воевать бесконечно – ТрампСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФПутин обсудил с Орбаном Иран и Украину

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, новости, ядерное оружие