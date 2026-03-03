https://crimea.ria.ru/20260303/lavrov-sprognoziroval-yadernye-riski-iz-za-operatsii-protiv-irana-1153650430.html
Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Действия США в Иране могут спровоцировать соседей Тегерана на создание ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.И добавил, что сейчас растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля. Также глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия выступает категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений.По словам министра, у Москвы вызывает вопросы предлог, под которым начата американо-израильская военная операция. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что требование, чтобы Иран единственным в мире отказался от права обогащать уран, является нереалистичным.При этом он подчеркнул, что во всех обстоятельствах Россия открыта к диалогу с США и Израилем, и воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить обострения проблем.США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут воевать бесконечно – ТрампСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФПутин обсудил с Орбаном Иран и Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Действия США в Иране могут спровоцировать соседей Тегерана на создание ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
"Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и арабских странах, которые соседствуют с Исламской республикой Иран", – заявил Лавров
И добавил, что сейчас растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля. Также глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия выступает категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений.
По словам министра, у Москвы вызывает вопросы предлог, под которым начата американо-израильская военная операция. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что требование, чтобы Иран единственным в мире отказался от права обогащать уран, является нереалистичным.
"Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира, если такая логика будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы – обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", – продолжил Лавров.
При этом он подчеркнул, что во всех обстоятельствах Россия открыта к диалогу с США и Израилем, и воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить обострения проблем.
"Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся. Пока мы такой ясности в отношении целей наших американских коллег не усматриваем", – подытожил министр.
США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой
, заявил ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.
