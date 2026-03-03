https://crimea.ria.ru/20260303/krym-perevypolnil-plan-po-zhilyu-i-sotsobektam-itogi-natsproektov-2025-1153644500.html

Крым перевыполнил план по жилью и соцобъектам: итоги нацпроектов-2025

2026-03-03

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым достиг высоких показателей реализации национальных проектов, исполнив бюджет более чем на 98%. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совмина РК Дарья Попова.По ее словам, в 2025 году на полуострове реализовывалось 12 национальных проектов, на которые было направлено 20,2 млрд рублей. Кассовое исполнение составило рекордные 98,5%. Республике удалось выполнить 85 из 86 целевых показателей и 104 из 105 запланированных результатов.Тем не менее, в сфере здравоохранения прошлый год ознаменовался завершением строительства 70 медицинских объектов, включая три врачебные амбулатории и поликлиники. Также был проведен капитальный ремонт 17 учреждений, осуществлена поставка 46 легковых автомобилей для нужд медиков и закуплена 321 единица профильного оборудования.Значительные успехи достигнуты в развитии инфраструктуры и жилищного сектора. В эксплуатацию введено более 1459 млн квадратных метров жилья, что позволило перевыполнить план. В рамках дорожной деятельности отремонтировано 25 участков дорожного полотна и 6 искусственных сооружений. Кроме того, было благоустроено 129 общественных территорий, что существенно превысило изначальный план в 77 объектов.Образовательная и культурная сферы также получили серьезную поддержку. В прошлом году завершился капитальный ремонт молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. Были отремонтированы 13 общеобразовательных организаций, а 480 школ получили современное оборудование для уроков труда и основ безопасности.В области экологии завершено строительство экотехнопарка в Сакском районе и проведена высадка лесных насаждений на площади более 60 гектаров.В 2026 году масштаб работ в Крыму увеличится, а общий объем финансирования по 12 национальным проектам вырастет до 25 миллиардов рублей. План включает реализацию более 200 крупных мероприятий в различных отраслях. На развитие инфраструктуры для жизни выделено 16 миллиардов, из которых большая часть пойдет на ремонт 21 дорожного объекта, закупку новых автобусов и благоустройство 22 общественных пространств.Особое внимание уделено нацпроекту "Семья", на который выделено 3,6 млрд. Эти средства пойдут на выплаты более чем 98 тысячам семей, ремонт 6 детский садов и закупку оборудования для учреждений культуры.В рамках проекта "Продолжительная и активная жизнь" с бюджетом в 1,5 миллиарда рублей начнутся капитальные ремонты в Феодосийской, Советской, Белогорской, Кировской и Красноперекопской центральных больницах. Также запланирована закупка систем непрерывного мониторинга глюкозы для борьбы с сахарным диабетом.Проект "Молодежь и дети" получит финансирование в размере 2 миллиардов. Средства направят на ремонт 6 школ, закупку музыкального оборудования и продолжение выплат педагогам за классное руководство.Среди знаковых строек года – завершение школы в селе Ана-Юрт на 240 мест и реконструкция системы прудов в курортном парке города Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животныхВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развитияКак в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры

