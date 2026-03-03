https://crimea.ria.ru/20260303/komu-luchshe-ne-obschatsya-s-ii--otvet-psikhiatra-1153652099.html

Кому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра

Кому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Кому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра

Людям, страдающим тревожными и депрессивными расстройствами, лучше избегать общения с искусственным интеллектом, не задавать ему вопросов о панических атаках,... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T22:16

2026-03-03T22:16

2026-03-03T22:16

мнения

искусственный интеллект

общество

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998658_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_8558d6831481b520624d9e4ef9e2f66f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Людям, страдающим тревожными и депрессивными расстройствами, лучше избегать общения с искусственным интеллектом, не задавать ему вопросов о панических атаках, поскольку ответы искусственного помощника могут усилить тревожность и усугубить ситуацию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии КИПУ имени Февзи Якубова Анатолий Гребенюк."Плюсы искусственного интеллекта в том, что, он помогает человеку избежать одиночества и дает очень быстрый ответ на поставленный вопрос. И вот здесь возникает и подвох. Дело в том, что искусственный интеллект по своей сути – это такой мощный усилитель направления мышления человека. Если пользователь, обращается к искусственному интеллекту по поводу непроверенных фактов, домыслов, то искусственный интеллект с удовольствием усилит эту глупость, придав ей структурированный вид умности", – сказал он.По словам специалиста, ИИ "не продуцирует глупость, но может ей придать наукообразную форму", подобно тому, как если актеру дать роль профессора, он выступит как профессор, произведя впечатление, но на самом деле он не профессор.Так, например, если человек, страдающий паническими атаками, задаст искусственному интеллекту проясняющий вопрос, объясни мне, мол, современно, почему возникают панические атаки, то искусственный интеллект даст достоверную информацию, которая существует сейчас. Но если человек задаст вопрос, скажи, а может быть, что мои панические атаки связаны с тяжелым детством, то ИИ не только об этом расскажет, но и привлечет всю глубину психоанализа. В результате уровень тревоги возрастет, и состояние ухудшится, добавил психиатр.При этом, по мнению Гребенюка, ИИ повышает культуру общения человека. Благодаря вшитым в него протоколам, он не позволяет ругаться, не допускает ненормативной лексики и одергивает, если это происходит, что дисциплинирует людей.Искусственный интеллект может стать важным инструментом в системе здравоохранения, однако его применение в вопросах здоровья требует строгого регулирования и не должно подменять собой работу врачей. Такое мнение РИА Новости Крым ранее высказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков. По его словам, искусственный интеллект может быть эффективен в диагностике, отборе значимой информации, выявлении факторов риска и разработке лечебных программ, но исключительно как вспомогательный инструмент для медицинских специалистов.Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииКак соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернетПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, искусственный интеллект, общество, психология