Кириенко наградил Симоньян за общий вклад в просвещение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян премией общества "Знание" за общий вклад в просвещение. Об этом пишет РИА Новости.Церемония вручения просветительской награды проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Главный редактор медиагруппы подключилась к церемонии онлайн для получения своей награды.Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.Ранее главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Симоньян получила премию общества "Знание" за вклад в просвещение
18:11 03.03.2026 (обновлено: 18:12 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян премией общества "Знание" за общий вклад в просвещение. Об этом пишет РИА Новости.
"Маргарита не только выдающийся профессионал, просветитель, но и невероятно мужественный человек. Маргарита, пожелаем вам здоровья и скорейшей возможности быть с нами в этом зале", - цитирует Кириенко РИА Новости.
Церемония вручения просветительской награды проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Главный редактор медиагруппы подключилась к церемонии онлайн для получения своей награды.
"Невероятно счастлива, что Родина позволяет мне добавить капельку в наш потрясающий котел стремления к познанию себя и мира", - написала в своем Telegram-канале Симоньян.
Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.
Ранее главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" присвоено
звание "Почетный гражданин Краснодара". Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
