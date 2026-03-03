Кириенко наградил Симоньян за общий вклад в просвещение

https://crimea.ria.ru/20260303/kirienko-nagradil-simonyan-za-obschiy-vklad-v-prosveschenie-1153659784.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян премией общества "Знание" за общий вклад в просвещение. Об этом пишет РИА Новости.Церемония вручения просветительской награды проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Главный редактор медиагруппы подключилась к церемонии онлайн для получения своей награды.Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.Ранее главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

