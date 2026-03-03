Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
ВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T13:33
2026-03-03T13:33
владимир зеленский
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Он также в очередной раз заявил о стремлении неонацистского киевского режима к размещению иностранных контингентов на Украине, подчеркнув, что якобы не понимает, почему это неприемлемо для Москвы. Кроме того, Зеленский отметил сложную ситуацию на Украине, сложившуюся из-за массированных ударов армии России.Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации, сообщали ранее в Минобороны России. При этом вновь мобилизованных украинцев направляют на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки.
украина
владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ

Зеленский хочет закончить войну из-за нехватки солдат ВСУ

13:33 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Это правда. И мы говорим это открыто. Вот почему мы хотим закончить войну", – заявил Зеленский, комментируя заявление автора интервью о том, что у киевского режима не хватает солдат.
Он также в очередной раз заявил о стремлении неонацистского киевского режима к размещению иностранных контингентов на Украине, подчеркнув, что якобы не понимает, почему это неприемлемо для Москвы. Кроме того, Зеленский отметил сложную ситуацию на Украине, сложившуюся из-за массированных ударов армии России.
Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации, сообщали ранее в Минобороны России. При этом вновь мобилизованных украинцев направляют на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки.
