Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ

2026-03-03T13:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Он также в очередной раз заявил о стремлении неонацистского киевского режима к размещению иностранных контингентов на Украине, подчеркнув, что якобы не понимает, почему это неприемлемо для Москвы. Кроме того, Зеленский отметил сложную ситуацию на Украине, сложившуюся из-за массированных ударов армии России.Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации, сообщали ранее в Минобороны России. При этом вновь мобилизованных украинцев направляют на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные МинобороныВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину

