Какой сегодня праздник: 3 марта
Какой сегодня праздник: 3 марта
3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.
Какой сегодня праздник: 3 марта

Что празднуют в России и в мире 3 марта

00:00 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.

Что празднуют в мире

Всемирный день дикой природы учрежден в 2013 году. Его цель – напоминание человечеству о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми проявлениями браконьерства.
Читающая публика мира и любители словесности празднуют Всемирный день писателя. Это не только профессиональный праздник литераторов, это еще и повод вспомнить о важности роли этой профессии в обществе.
Также 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который учредила ВОЗ в 2007 году. В Грузии – День матери, в Японии – Хинамацури, День девочек, когда японцы устраивают выставки нарядных кукол.
Еще сегодня Дeнь вкуcнoгo зaвтpaкa и День ожидания чуда. Имeнины у Aнны, Пaвлa, Виктopa, Вacилия, Влaдимиpa, Львa, Кузьмы, Дopoфeя.

Знаменательные события

В 1613 году Земский собор Руси избрал на царствование Михаила Федоровича, который стал родоначальником династии Романовых.
В 1861 году император Российской империи Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
В 1876 году Кокандское ханство – государство на территории нынешнего Узбекистана – присоединилось к России под названием Ферганская область.
В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати – ныне Центральный Дом журналиста.

Кто родился

3 марта 1899 года родился русский писатель и поэт Юрий Олеша, подаривший миру роман-сказку "Три толстяка", повесть "Зависть" и десятки других талантливых произведений.
101 год исполнился бы великой советской актрисе Римме Марковой, воплотившей на экранах образ сильной женщины: Надежду Петровну в "Бабьем царстве", Василису – в "Вечном зове", хирурга Веру Семеновну – в "Покровских воротах".
Также 3 марта родились советский космонавт Владимир Коваленок, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, американские актрисы Джули Боуэн, Джессика Бил.
