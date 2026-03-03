https://crimea.ria.ru/20260303/kakoy-segodnya-prazdnik-3-marta-1135362366.html

Какой сегодня праздник: 3 марта

Какой сегодня праздник: 3 марта

Какой сегодня праздник: 3 марта

3 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы – девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.Что празднуют в миреВсемирный день дикой природы учрежден в 2013 году. Его цель – напоминание человечеству о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми проявлениями браконьерства.Читающая публика мира и любители словесности празднуют Всемирный день писателя. Это не только профессиональный праздник литераторов, это еще и повод вспомнить о важности роли этой профессии в обществе.Также 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который учредила ВОЗ в 2007 году. В Грузии – День матери, в Японии – Хинамацури, День девочек, когда японцы устраивают выставки нарядных кукол.Еще сегодня Дeнь вкуcнoгo зaвтpaкa и День ожидания чуда. Имeнины у Aнны, Пaвлa, Виктopa, Вacилия, Влaдимиpa, Львa, Кузьмы, Дopoфeя.Знаменательные событияВ 1613 году Земский собор Руси избрал на царствование Михаила Федоровича, который стал родоначальником династии Романовых.В 1861 году император Российской империи Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.В 1876 году Кокандское ханство – государство на территории нынешнего Узбекистана – присоединилось к России под названием Ферганская область.В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати – ныне Центральный Дом журналиста.Кто родился3 марта 1899 года родился русский писатель и поэт Юрий Олеша, подаривший миру роман-сказку "Три толстяка", повесть "Зависть" и десятки других талантливых произведений.101 год исполнился бы великой советской актрисе Римме Марковой, воплотившей на экранах образ сильной женщины: Надежду Петровну в "Бабьем царстве", Василису – в "Вечном зове", хирурга Веру Семеновну – в "Покровских воротах".Также 3 марта родились советский космонавт Владимир Коваленок, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, американские актрисы Джули Боуэн, Джессика Бил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

